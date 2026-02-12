Rosjanie znów uderzą. Ukraina apeluje do sojuszników

Jak przekazał płk Jurij Ihnat z Sił Powietrznych Ukrainy, "niektóre systemy obrony powietrznej czasami pozostają puste, podczas gdy ataki trzeba odeprzeć". – Często mieliśmy do dyspozycji jedynie dwie z sześciu rakiet – dodał. Wojskowy podkreślił, iż niedobory obligują Ukrainę do maksymalnego rozdzielania dostępnych zasobów. Taka sytuacja utrudnia jednak pełną ochronę kraju.

Właśnie z tego powodu szef ukraińskiego MON Mychajło Fedorow wezwał w czwartek sojuszników Kijowa, by wyciągnęli ze swoich magazynów pociski PAC-3 i "pilnie" przekazali je Ukrainie.

Zełenski krytykuje siły powietrzne. Jest odpowiedź dowódcy

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kolejny raz skrytykował Siły Powietrzne za niewystarczająco efektywną – jego zdaniem – obronę przed rosyjskimi dronami w obwodach graniczących z Rosją. Padła nawet zapowiedź zmian kadrowych.

Na zarzuty odpowiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski. Wojskowy oświadczył, że w ciągu ostatnich dwóch lat skuteczność ukraińskiej obrony powietrznej, która nieustannie odpiera rosyjskie ataki, utrzymywała się na poziomie około 74 proc. Jak zaznaczył, wspomniany odsetek wzrasta dzięki innowacjom.

Syrski przekazał, że system obrony powietrznej funkcjonuje w niezwykle trudnych warunkach stałych ataków rakietowych i dronowych przeciwnika. – W takich warunkach odporność systemu zależy od wielu czynników. W szczególności od regularnych dostaw środków rażenia, unowocześniania technologicznego, skutecznych decyzji kadrowych i zarządczych, zdolności do szybkiej adaptacji do nowych wyzwań oraz odejścia od przestarzałych praktyk biurokratycznych – powiedział dowódca.

Skuteczny odwet Ukrainy. Rosjanie bez prądu

W poniedziałek Kijów przeprowadził serię ataków rakietowych na terytorium Rosji. To odpowiedź na uderzenie Moskwy w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Jak podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje w rosyjskich źródłach, setki budynków mieszkalnych w 400-tysięcznym Biełgorodzie były poddawane osuszaniu systemów grzewczych z powodu uszkodzenia instalacji energetycznych.

Lokalne władze zdecydowały o ewakuacji dzieci w wieku szkolnym, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także starszych osób mieszkających samotnie.

