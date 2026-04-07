"Drogi Donaldzie, to prawda". Orban zwrócił się wprost do Tuska

Premier Donald Tusk odniósł się do najnowszych doniesień na temat premiera Węgier Viktora Orbana. Przy tej okazji postanowił zaczepić prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński, w tym też popieracie Orbana?" – zapytał na platformie X Tusk.

Ujawniono rozmowę Orbana z Putinem

Wpis premiera to nawiązanie do doniesień Bloomberga, który ujawnił zapis rozmowy premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem z 17 października ubiegłego roku. W jej trakcie szef węgierskiego rządu miał zaoferować rosyjskiemu przywódcy wszelaką pomoc "w każdej sprawie". – Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób – miał powiedzieć Putinowi Orban. – W każdej sprawie jestem do dyspozycji – podkreślał.

Orban tłumaczył, że kontakty z Putinem pozwalają mu aktywnie włączyć się w proces negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Szef węgierskiego rządu wskazał, że jest gotów np. zorganizować szczyt pokojowy w Budapeszcie.

Orban do Tuska: Co zrobiłeś dla pokoju?

Viktor Orban postanowił zareagować na wpis Donalda Tuska. "Drogi Donaldzie, to prawda. Rozmawiałem z prezydentem Putinem o zakończeniu wojny i zorganizowaniu szczytu pokojowego USA-Rosja w Budapeszcie" – napisał na platformie X. "Co zrobiłeś dla pokoju?" – zapytał.

Przypomnijmy, że na Węgrzech trwa właśnie końcówka kampanii wyborczego przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi. Wiceprezydent USA J.D. Vance przybył we wtorek do Budapesztu, gdzie spotkał się m.in. z premierem Viktorem Orbanem.

– Prezydent Trump wspiera premiera Orbana, bo wspólnie mogą zrobić niesamowite rzeczy i dziś jestem tu, byśmy celebrowali tę współpracę. Wspieramy jak tylko się da pana premiera przed wyborami – oświadczył Vance na konferencji prasowej z Orbanem.

Czytaj też:

Zwycięstwo Orbana korzystne dla Polski? Rozbieżności w nowym sondażu