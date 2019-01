Izraelski minister szpiegował dla Iranu. Trafi do więzienia

Gonen Segev był ministrem energii w latach 1995-1996. Od kilku lat żył w Nigerii, gdzie pojechał po tym jak wypuszczono go z więzienia w 2007 roku. Segev był wcześniej skazany za przemyt narkotyków i podrabianie paszportów dyplomatycznych.

W ciągu ostatnich kilku lat polityk miał ujawniać Iranowi tajemnice związane ze sprawowanym w latach 90. urzędem i bezpieczeństwem państwa. Polityk został zatrzymany w maju ubiegłego roku w Gwinei Równikowej i przewieziony do Izraela.

Były minister przyznał się do szpiegostwa na rzecz Iranu, ale twierdzi, że chciał "oszukać Iran i wrócić do Izraela jako bohater".

Władze Iranu nie komentują procesu Gonena Segeva, ani jego deklaracji, że szpiegował na rzecz władz w Teheranie.

Na podstawie ugody pomiędzy oskarżonym a prokuraturą, Segev prawdopodobnie trafi do więzienia na 11 lat. O taką karę będą zwracać się do sądu oskarżyciele i obrońcy polityka, na podstawie ugody jaką Segev zawarł z prokuraturą. W zamiach były minister przyznał się do winy i ma udzielić prokuraturze wszystkich informacji na temat swojej pracy dla Teheranu.

Wyrok poznamy na posiedzeniu sądy 11 lutego.