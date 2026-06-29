Groził Putinowi, został skazany

Sąd Rejonowy w Rossoszy (obwód woroneski) rozpatrzył sprawę Aleksandra Łunina w sobotę, 27 czerwca. Jak podaje "The Moscow Times", mężczyzna był oskarżony na podstawie art. 20.3 Kodeksu wykroczeń Rosji, który dotyczy demonstrowania ekstremistycznej lub nazistowskiej symboliki.

Sąd odmówił dziennikarzom dostępu do akt sprawy

Szczegóły wyroku nie zostały ujawnione, ponieważ sąd odmówił dziennikarzom dostępu do akt, tłumacząc się "niejawnością takich spraw". Wiadomo jednak, że kara za takie wykroczenie może wynosić do 15 dni więzienia.

Jak podaje RMF24, w nocy z 27 czerwca w domu Łunina w miejscowości Lizinowka przeprowadzono przeszukanie, podczas którego policja skonfiskowała sprzęt komputerowy i inne przedmioty. Były żołnierz nie był obecny podczas przeprowadzania czynności. Łunin twierdził, został wezwany do Moskwy przez administrację Władimira Putina i od tego czasu nie kontaktował się z rodziną.

Były żołnierz zapewniał, że nie nawołuje do przewrotu, a jedynie przekazuje informacje o sytuacji na froncie na prośbę przedstawicieli resortu obrony narodowej i służb.

Co Łunin mówił w nagraniach?

Aleksander Łunin w nagraniach opublikowanych na Instagramie żądał transmitowanego na żywo spotkania z Władimirem Putinem, ponieważ – jak utrzymywał – chciał przekazać mu "całą prawdę o tym, co teraz dzieje się w naszym kraju". Były wojskowy groził jednak, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, "armia skieruje broń przeciwko Kremlowi".

Były żołnierz skarżył się na warunki panujące w armii. Łunin twierdził, że mundurowi są torturowani za odmowę wykonania "głupich, samobójczych rozkazów", a także nieprzekazywanie pieniędzy dowódcom.

Zdaniem byłego wojskowego, Putin obejrzał już opublikowane przez niego wcześniej nagrania.

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