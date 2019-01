Mali: Atak na siły ONZ. Są ofiary śmiertelne

Prawdopodobnie za atakiem na bazę w Aguelhok stoją islamiści. Napastnicy przeprowadzili atak z użyciem pojazdów, na których zamontowane były karabiny maszynowe.

Jak podaje agencja dpa, wszyscy żołnierze ONZ, którzy zginęli, pochodzili z Czadu. Wśród ofiar śmiertelnych zdarzenia są także napastnicy. 19 członków misji pokojowej jest rannych. Ostatni atak na tą samą bazę miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy zginęło 2 członków misji ONZ, a kilku zostało rannych.

Rozpoczęta w grudniu 2012 roku ofensywa dżihadystów na stolicę Mali, Bamako, doprowadziła do francuskiej interwencji zbrojnej, znanej pod nazwą Operacja Serwal. Wojska francuskie, wsparte przez żołnierzy kilku krajów afrykańskich, w tym przede wszystkim Czadu, rozbiły dżihadystów i doprowadziły do względnej stabilizacji, która pozwoliła na przeprowadzenie wyborów latem 2013 roku. Wciąż dochodzi tam jednak do starć z dżihadystami. Wojska ONZ, które w Mali przebywają od kwietnia 2013 roku, straciły tam już ponad 100 żołnierzy.