Dlaczego Watykan popiera globalistów. Ziemkiewicz zapowiada "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W 37. numerze tygodnika "Do Rzeczy" zajmujemy się tematyką zawsze bolesną dla Polaka katolika – polityką Watykanu. Bo Watykan to przecież państwo, które sprawuje władzę nie tylko duchową, ale i polityczną. Zatem swoje potrzeby ma. A one, niestety, stoją w sprzeczności z tym, czego byśmy po przywództwie religijnym oczekiwali – powiedział w zapowiedzi Rafał Ziemkiewicz.

– Staramy się w Polsce nie pamiętać, że Watykan popierał rozbiory, był przeciwny naszym powstaniom. Szkoda, że o tym nie pamiętamy, bo wtedy być może łatwiej byłoby nam zrozumieć co najmniej dwuznaczną postawę papieża Franciszka wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę – oznajmił.

– Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo polityki watykańskiej. Dlaczego papież Franciszek zawarł sojusz z globalistami, którzy wyznają ideologię najgłębiej sprzeczne z ideami katolickimi. Na ten temat teksty napisali Paweł Chmielewski i Tomasz Rowiński. Bardzo serdecznie polecam, ponieważ chyba nikt inny tego państwu nie napisze, co my możemy i chcemy napisać w "Do Rzeczy" – stwierdził publicysta.

– Oczywiście, tak jak co tydzień, znajdą państwo bieżące tematy polityczne. O odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP pisze Piotr Semka. Natomiast o kwestii reparacji ja pozwoliłem sobie napisać – mówił Ziemkiewicz.

Nowy numer tygodnika "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 12 września 2022 roku.