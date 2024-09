Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. krajów objętych powodzią. Oto co proponuje

W rezolucji w sprawie niszczycielskich powodzi w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, zatwierdzonej przez podniesienie rąk, posłowie do PE wyrażają niezadowolenie z ostatnich cięć budżetowych w mechanizmie ochrony ludności UE.

"Wzywają do wystarczającego i ulepszonego finansowania w celu zwiększenia gotowości i poprawy budowania potencjału, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnego wieloletniego budżetu UE" – czytamy w komunikacie.

Chcą również, aby unijny Fundusz Solidarności był "współmierny do rosnącej liczby i powagi klęsk żywiołowych w Europie", wzywają Komisję do przyspieszenia mobilizacji finansowania dla dotkniętych krajów i proszą o udostępnienie innego wsparcia technicznego i finansowego, takiego jak instrumenty polityki spójności.

"Łagodzenie zmian klimatu" w rezolucji PE

W perspektywie długoterminowej rezolucja wzywa do zwiększenia inwestycji UE w odporność lokalną i regionalną oraz domaga się, aby przyszła polityka spójności UE w jeszcze większym stopniu skupiła się na łagodzeniu zmiany klimatu i dostosowywaniu się do niej.

Posłowie do PE chcą, aby Komisja szybko przedstawiła Europejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu, obejmujący konkretne propozycje legislacyjne, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w wytycznych politycznych dla Komisji na lata 2024-2029, w celu wzmocnienia odporności UE, dostosowania się do skutków zmiany klimatu i skoordynowania działań krajowych w zakresie gotowości, planowania i współpracy transgranicznej.

Europosłowie podkreślają również potrzebę pilnych inwestycji w zarządzanie powodzią i środki zapobiegania ryzyku powodzi.

Bilans powodzi w Europie

W ciągu ostatnich 30 lat powodzie w Europie dotknęły 5,5 mln ludzi. Zginęło w nich blisko 3 tys. ludzi, a szkody gospodarcze sięgnęły ponad 170 mld euro – podał PE.

