Drony krążą nad Europą. Szefowa KE: Nie są to przypadkowe akty nękania

Podczas środowego wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła, że Europa zmaga się z nową formą zagrożenia. Szefowa KE odniosła się w ten sposób do serii niedawnych incydentów z udziałem dronów nad państwami członkowskimi Unii.
– Ostatnie incydenty z udziałem dronów i inne naruszenia przestrzeni powietrznej pokazują, że Europa stoi w obliczu wojny hybrydowej, na którą musi odpowiedzieć środkami wykraczającymi poza tradycyjną obronę – powiedziała von der Leyen, apelując o nowy sposób myślenia o bezpieczeństwie.
W dalszej części przemówienia przewodnicząca KE podkreśliła, że obserwowane zdarzenia nie mają charakteru przypadkowego. – Nie są to przypadkowe akty nękania państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO. To spójna i eskalująca kampania mająca na celu destabilizację naszych obywateli, sprawdzenie naszej determinacji, podzielenie UE i osłabienie naszego wsparcia dla Ukrainy – mówiła.
– Nadszedł czas, aby nazwać to po imieniu – jest to wojna hybrydowa – dodała.
Von der Leyen: Moskwa chce podzielić Europę
Choć Ursula von der Leyen nie wskazała wprost, że za wspomnianymi incydentami stoi Rosja, to jasno dała do zrozumienia, kto może być ich beneficjentem. – Celem Moskwy jest sianie podziałów w Europie – stwierdziła, dodając, że walka z tego rodzaju zagrożeniem nie może ograniczać się do klasycznych metod obrony militarnej.
– Wymaga to od nas wszystkich nowego sposobu myślenia. Możemy albo się wycofać i patrzeć, jak rosyjskie zagrożenia się nasilają, albo stawić im czoła, zachowując jedność, odstraszanie i determinację – przekonywała przewodnicząca Komisji.
Von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska musi działać wspólnie i zdecydowanie, aby przeciwdziałać próbom destabilizacji ze strony zewnętrznych aktorów. – Każdy, kto chce wystawić nas na szkodę, musi zostać powstrzymany – zaznaczyła.
