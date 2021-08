Zmarło 6 osób. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce

Resort podał, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: małopolskiego (36), mazowieckiego (21), dolnośląskiego (19), lubelskiego (15), śląskiego (15), kujawsko-pomorskiego (8), zachodniopomorskiego (8), łódzkiego (7), wielkopolskiego (7), podkarpackiego (6), podlaskiego (5), pomorskiego (5), świętokrzyskiego (5), opolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), lubuskiego (1).

Dwanaście zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 883 624 przypadki. Zmarło 75 275 osób z COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

Hospitalizowanych jest 298 chorych z COVID-19, a 42 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował w czwartek resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6067 łóżek i 595 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 74 265 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 654 097 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,5 mln osób – podano w czwartek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 597 705.

W pełni zaszczepionych jest 17 590 257 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 964 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

