Włochy: Rekordowa dzienna liczba wydanych przepustek COVID-19

W tych dniach padają także dobowe rekordy wykonanych testów; w sobotę zanotowano ich 472 tysiące, a w piątek ponad pół miliona.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby na COVID-19 zmarło 14 osób i wykryto prawie 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem.

Łączny bilans zgonów wzrósł do 131 517.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 78 tysięcy osób.

W szpitalach przebywa około 2700 chorych, w tym ponad 350 na intensywnej terapii.

– Trwająca kampania szczepień to przykład sukcesu – oświadczył nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 81 procent ludności Włoch.

Przepustki covidowe

Od piątku we Włoszech wejść do miejsca pracy może tylko ten, kto ma tzw. Green Pass wystawiany na podstawie szczepienia, wyleczenia z COVID-19 lub testu z ostatnich 48 godzin. Decyzja rządu Mario Draghiego w tej sprawie została ogłoszona miesiąc temu. To najbardziej surowe przepisy antypandemiczne w Europie.

Pracownik, który wejdzie do miejsca pracy bez przepustki, może zostać ukarany grzywną od 600 do 1500 euro. Pracodawcy za brak kontroli grozi kara od 400 do 1000 euro.

Rząd, który zdecydował o tej "rewolucji" – jak nowe przepisy nazwała rzymska gazeta – nie ma zamiaru wprowadzać taryfy ulgowej.

