Konfederacja pozwała "Gazetę Wyborczą". Chodzi o program zdrowotny

Szczegóły przekazali podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Bosak i jeden z prawników Konfederacji Michał Wawer.

Wawer: Kłamstwa nt. naszego programu zdrowotnego

– Od kiedy Konfederacji poszły w górę sondaże, jesteśmy świadkami bezprecedensowej kampanii kłamstw i manipulacji na temat naszych postulatów programowych. Na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia programu zdrowotnego Konfederacji. Program, który zaproponowaliśmy, jest w gruncie rzeczy dość prosty i oczywisty. To, co postulujemy, to jest zniesienie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia, doprowadzenie do sytuacji, gdzie każdy pacjent może wypisać się z NFZ-u, wziąć przepadające na niego pieniądze z systemu ochrony zdrowia ze składek zdrowotnych i pójść do innego ubezpieczyciela, który będzie gwarantował te same świadczenia. Jest to system, który nie jest żadnym wielkim oryginalnym pomysłem. W takiej formie działa chociażby w Niemczech. Wydawałoby się nic rewolucyjnego – powiedział Wawer, dodając, że niestety w momencie, kiedy przedstawiliśmy ten program część mediów i polityków zaczęło go mocno przekręcać i kolportować kłamstwa.

– W ostatnich tygodni z dziesiątków źródeł słyszeliśmy, że Konfederacja chce zabrać Polakom dostęp do publicznej ochrony zdrowia, wprowadzić limit wydatków na osobę, powyżej którego trzeba będzie dopłacać z własnej kieszeni, że Konfederacja będzie wymagać od Polaków dodatkowych ubezpieczeń od ciężkich chorób. Padła nawet konkretna kwota – 4340 zł, której nie ma ani w naszym programie, ani w wypowiedziach któregokolwiek z liderów Konfederacji – powiedział Wawer.

Konfederacja pozwała wydawcę "Gazety Wyborczej"

Wawer podkreślił, że Konfederacja próbowała to prostować w mediach, ale teraz zdecydowała się na wejście na drogę sądową w trybie wyborczym.

– "Gazeta Wyborcza" w swoim artykule powtarzała te kłamstwa w sposób wyjątkowo perfidny. Na portalu wyborcza.pl pojawił się artykuł zawierający omówienie, analizę, komentarze do naszego programu i przy części dotyczącej programu zdrowotnego zostały powtórzone – wśród wielu innych manipulacji w tym artykule – wszystkie kłamstwa, o których przed chwilą mówiłem – powiedział Wawer.

Polityk powiedział, że dzięki trybowi wyborczemu rozpatrywania sprawy, Konfederacja spodziewa się prawomocnego wyroku w połowie przyszłego tygodnia.

Wawer wskazał, że Konfederacja domaga się do Agory, wydawcy portalu wyborcza.pl przeprosin, usunięcia artykułu oraz wpłaty 20 tys. zł na organizację tegorocznego Marszu Niepodległości.

Jako drugi głos zabrał Krzysztof Bosak.

