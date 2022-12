Rosja prosi Afrykę o pomoc w obejściu unijnych sankcji

Po dziesięciu miesiącach wojny Rosja szuka sposobu, by zmusić UE do złagodzenia sankcji. W tym celu rosyjski miliarder z branży nawozów Andrij Melnyczenko lobbuje w Afryce, przekonując tamtejszych polityków, ze unijne sankcje na Moskwę blokują przepływ żywności i substancji niezbędnych dla upraw rolnych.

Według Bloomberga, Melnyczenko poleciał do RPA, by lobbować na marginesie przedwyborczej konferencji rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Zgodnie z artykułem oligarcha chce, aby Afryka poparła jego apele do UE o „rozwiązanie problemu sankcji”, wskazując, że dostawy nawozów utracone z powodu sankcji w ciągu 12 miesięcy pozwolą na uprawę wystarczającej ilości zboża, aby wyżywić ponad 200 milionów ludzi.

– Nie sądzę, aby ludzie cierpiący na niedobory żywności powinni opowiadać się po którejś ze stron w konflikcie – powiedział Melnyczenko.

Kłopoty rosyjskiej gospodarki

Sankcje nałożone na rosyjską gospodarkę po zaatakowaniu Ukrainy powoli zaczynają przynosić zamierzone skutki.

27 czerwca 2022 roku po raz pierwszy od stu lat Rosja ogłosiła niewypłacalność długu państwowego. 30 czerwca rozpoczął się gwałtowny spadek akcji Gazpromu. Tego samego dnia w ślad za Gazpromem zaczęły spadać akcje największych rosyjskich spółek. Wojna na Ukrainie cofnęła rosyjską gospodarkę o cztery lata w ciągu zaledwie jednego kwartału. Inwazja była przyczyną jednej z najdłuższych recesji w historii Federacji Rosyjskiej.

Na dzień 31 sierpnia 2022 r. 80 proc. Rosjan nie ma żadnych oszczędności. Według wyników z września, dochody Rosji z eksportu ropy spadły do 15,3 mld doalrówdolarów, co jest najniższym wynikiem w tym roku, biorąc pod uwagę spadek eksportu i cen ropy.

5 grudnia 2022 roku weszły w życie unijne sankcje naftowe wobec Rosji.

