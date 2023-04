"Każdym autobusem za darmo". Lewica: Trzeba skończyć z filozofią skąpstwa

W sobotę swoją konwencję programową na temat rolnictwa zorganizowała Nowa Lewica. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Polska wieś wspólne dobro". Przedstawiciele formacji zaprezentowali 15 punktów ze swojego programu z zakresu polityki rolnej.

Zandberg: Zwiększymy nakłady na transport publiczny

Jeden z postulatów dotyczył problemu związanego z brakiem odpowiedniego skomunikowania polskiej wsi z ośrodkami miejskimi. Kwestię tę omawiali poseł Adrian Zandberg i poseł Dorota Olko.

Zandberg powiedział, że premier Beata Szydło obiecała rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego, ale przyszedł Mateusz Morawiecki i PKS-y są zamykane, a transport publiczny działa w Polsce coraz gorzej. – Żeby to zmienić, trzeba skończyć z filozofią skąpstwa, z brakiem nakładów na transport publiczny – mówił parlamentarzysta, dodając, że wprawdzie wzrosną nakłady z podatków, ale później się zwrócą, bo ludzie będą mogli dojeżdżać do lepszej pracy i zwiększać swoje zarobki, a następnie zapłacić wyższe podatki.

– Proszę nas trzymać za słowo. Rząd, do którego wejdziemy, musi odbudować publiczną sieć autobusów – zapowiedział Zandberg.

Olko: Autobusy "za darmo"

– Autobus w każdej gminie, o którym mówił przed chwilą Adrian, to wolność. To wolność wyboru. Wolność wyboru ścieżki życiowej, szkoły, przyszłości. Ale też wolność, żeby pójść do kina, na koncert, czy na imprezę. Albo po prostu zostać po szkole na zajęciach dodatkowych. I my mamy jasną wiadomość do młodych: możecie być pewni, że zadbamy o to, żeby nikt z was nie musiał jeździć do domu stopem. Zadbamy o to, żeby wszyscy uczniowie pojechali każdym autobusem za darmo – zadeklarowała Olko.

Lista postulatów Lewicy

Zaprezentowana przez Lewicę lista obietnic jest dość pokaźna. Zawiera zasadniczych 15 punktów:

Dofinansowanie samorządów na modernizację targowisk

Rozwój OZE, w tym przez tworzenie spółdzielni energetycznych

Szkolne wycieczki agroturystyczne

Odbudowa transportu publicznego na obszarach wiejskich

Szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, biblioteka dostępne dla mieszkańców wsi

Szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich

Budowa sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich

Diety, bezpłatne przejazdy i status funkcjonariuszy publicznych dla sołtysek i sołtysów

Maksymalne 30-dniowe terminy płatności przez markety, firmy skupowe dla dostawców żywności

Ochrona rynku wewnętrznego poprzez kontrolę jakości importowanej żywności

Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy rolnika

Ustawowy zakaz kupowania żywności od rolnika poniżej kosztów wytworzenia.

Wsparcie produkcji żywności ekologicznej

System ubezpieczeń upraw i hodowli oparty o Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Walka z suszą poprzez program małej retencji.

