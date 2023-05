Ministrowie rolnictwa pięciu krajów apelują do KE. Inicjatorem Polska

Ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier ponownie wzywają KE do zaproponowania odpowiednich, prawnie wiążących mechanizmów w związku ze zwiększonym napływem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy.

W czwartek, z inicjatywy Polski, został przekazany w tej sprawie wspólny list ministrów do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza UE ds. Handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Czego dotyczy list?

List dotyczy wyjątkowych i tymczasowych środków zapobiegawczych w odniesieniu do importu ograniczonej liczby produktów z Ukrainy.

Ministrowie rolnictwa państw przyfrontowych doceniają wynegocjowane porozumienie z Komisją Europejską oraz podjęte działania w celu złagodzenia skutków zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jednocześnie stwierdzają, że rozwiązania, które weszły w życie z dniem 2 maja 2023 r., mogą okazać się nieskuteczne i niewystarczające.

Ministrowie zwracają szczególną uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/903 z dnia 2 maja 2023 r. wprowadzającym środki zapobiegawcze dotyczące niektórych produktów pochodzących z Ukrainy zakaz importu nie obejmuje towarów sprowadzanych w oparciu o umowy podpisane przed wejściem w życie tego rozporządzenia, tj. przed 2 maja 2023 r.

Dlatego ministrowie wzywają KE do znalezienia rozwiązania tej sytuacji poprzez zaproponowanie odpowiednich, prawnie wiążących mechanizmów.

Apel ministrów rolnictwa państw przyfrontowych

Sygnatariusze listu apelują do Komisji Europejskiej także o: potwierdzenie, że z chwilą wejścia w życie nowej regulacji ATM wejdzie również w życie rozporządzenie Komisji przedłużające do końca tego roku środki zapobiegawcze dotyczące wymienionych produktów; stałe monitorowanie importu innych wrażliwych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i w razie potrzeby – szybkie wprowadzanie środków zapobiegawczych; dostosowanie poziomu wsparcia do rzeczywistych strat oraz uruchomienie dodatkowych środków, gdyż budżet WPR i budżety krajowe są niewystarczające.

