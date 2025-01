Tysiące Polaków muszą oddać pieniądze. "Pułapka rządu"

Jak podaje Niezależna.pl, chodzi o osoby, które złożyły wnioski o wypłaty świadczeń z rządowego programu Aktywny Rodzic (działa od 1 października 2024 roku), a które dotychczas korzystały z wprowadzonego przez rząd PiS Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Podano, że od lutego ZUS rozpocznie wydawanie decyzji ustalających kwoty podlegające zwrotowi.

"Na dzień 31 grudnia 2024 r. ZUS uchylił prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na 46 134 dzieci z powodu przyznania korzystniejszego świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Klienci Ci otrzymali informację o przyznaniu prawa do świadczeń z programu Aktywny Rodzic i decyzję o uchyleniu prawa do RKO oraz możliwych sposobach rozliczenia nadpłaconego świadczenia RKO. Od lutego 2025 r. ZUS rozpocznie wydawanie decyzji ustalających kwoty RKO podlegające zwrotowi. Po wydaniu tych decyzji będzie znana łączna kwota RKO podlegająca zwrotowi" – to informacja ZUS przekazana w odpowiedzi na pytania dziennikarzy dot. tego, ile osób korzystających z RKO będzie musiało zwrócić środki z programu "Aktywny Rodzic".

Możliwość rozłożenia na raty

Jak będzie wyglądał zwrot środków? "Nadpłaconą kwotę RKO klienci mogą rozliczyć z ZUS, dokonując jednorazowej wpłaty na je rachunek albo w ratach. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego, z którego ZUS przekazał przelew ze świadczeniem, a w tytule przelewu należy wprowadzić dane które były w tytule przelewu otrzymanego z ZUS z kwotą RKO. (...) Nadpłaconą kwotę RKO ZUS może również potrącać miesięcznie z bieżących świadczeń dla rodzin np. ze świadczenia wychowawczego 800+ albo ze świadczenia przyznanego z programu Aktywny Rodzic. Rodzice mogą uzgodnić z ZUS wysokość miesięcznych rat potrąceń z bieżących świadczeń" – opisuje Niezależna.pl.

ZUS wskazuje, że nie można pobierać za jeden miesiąc dwóch świadczeń. Dlatego RKO wypłacony za miesiące, za które zostało przyznane świadczenie "Aktywnie w żłobku", "Aktywnie w domu" lub "Aktywni rodzice w pracy", podlega rozliczeniu.

"Informacja o konieczności zwrotu środków jest olbrzymim zaskoczeniem dla wielu rodziców. ZUS się broni" – zauważa portal. Zakład podkreśla, że "na PUE ZUS do wszystkich klientów pobierających RKO, ZUS informował, o zasadach ubiegania się o świadczenia z programu Aktywny Rodzic oraz że nie jest możliwe łączenie pobierania świadczeń z RKO i programu Aktywny Rodzic"

