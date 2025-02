Tusk szykuje wielki plan gospodarczy dla Polski. Ujawniono pierwsze szczegóły

W poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych ma zostać zaprezentowana strategia gospodarcza rządu. Projekt autorstwa kancelarii premiera, Ministerstwa Finansów oraz, po części, Ministerstwa Aktywów Państwowych ma wzmocnić krajową ekonomię oraz zapewnić szybszy wzrost PKB.

Plan gospodarczy Tuska

Jak pisze portal money.pl, plan ma zakładać pakiet deregulacyjny oraz przyspieszenie w sprawie budowy elektrowni atomowej. Ponadto szef rządu ma ogłosić kilka dużych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz przedstawić plan inwestycyjny z wykorzystaniem środków europejskich i być może nowych funduszy inwestycyjnych.

– To będzie bardzo szerokie spojrzenie, jeśli chodzi o plan inwestycyjno-gospodarczy. Chodzi m.in. o pokazanie aktualnych motorów wzrostu naszej gospodarki i tego, że trzeba dorzucić kolejne – mówi rozmówca portalu.

Nieoficjalnie mówi się, że Tusk może poinformować o dużej inwestycji Google'a w Polsce oraz o planach powstania fabryk sztucznej inteligencji. Z kolei w kwestii planu inwestycyjnego, możliwe, że zostanie ogłoszony nowy fundusz inwestycyjny.

– Nie bez przyczyny event planowany jest na GPW, bo premier chce się zwrócić z tym do biznesu prywatnego, by go wspomógł w tym przedsięwzięciu – mówi jedno ze źródeł.

Duży nacisk ma zostać położony na deregulację przepisów i ułatwienia dla prowadzenia biznesu.

– Wstępnie słychać coś o estońskim CIT, o ograniczeniu kontroli wśród przedsiębiorców, uproszczeniach w zakresie obowiązujących od pięciu lat schematów podatkowych MDR – mówi kolejny rozmówca money.pl.

Eksperci wskazują, że w tej kwestii wystarczyłoby zrealizować kilka postulatów z listy 100 konkretów Tuska. Wskazują zmiany w zasadach wypłaty zasiłku chorobowego oraz ograniczeniu kontroli mikroprzedsiębiorców do sześciu dni w skali roku.

