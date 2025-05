"Mamy to!". Ogłoszony przez KE plan uradował Tuska

We wtorek Komisja Europejska przedstawiła tzw. mapę drogową przedsięwzięcia, którego celem jest całkowite uniezależnienie Unii Europejskiej od importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku.

Swojej radości z informacji o decyzji KE nie kryje premier Donald Tusk. Szef rządu opublikował na X krótki wpis.

Surowce z Rosji. Unia Europejska szykuje ostateczne zakazy

Jednym z pierwszych kroków w celu realizacji woli Komisji Europejskiej będzie zakaz zawierania nowych kontraktów gazowych, w tym krótkoterminowych umów typu spot. Ma to doprowadzić do ograniczenia dostaw gazu z Rosji o jedną trzecią jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Komisja planuje również zaproponować całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego gazu do 2027 roku. Jak podkreślił we wtorek komisarz ds. energii Dan Joergensen, oznacza to konieczność wygaszenia długoterminowych kontraktów, które obecnie odpowiadają za dwie trzecie dostaw tego surowca do UE.

Każde państwo członkowskie z rozkazem przedstawienia planu

Plan odejścia od rosyjskich surowców energetycznych obejmuje również energię jądrową. Komisja Europejska chce wprowadzić ograniczenia dotyczące nowych umów na dostawy rosyjskiego uranu, zawieranych za pośrednictwem Agencji Dostaw Euratomu.

W procesie odchodzenia od rosyjskich surowców Komisja zamierza ściśle współpracować z władzami państw członkowskich. Do końca roku każde państwo ma przedstawić krajowy plan wycofania się z importu rosyjskiego gazu, ropy i energii jądrowej.

Dotychczas rezygnacja z LNG i energii nuklearnej z Rosji była rozważana głównie w kontekście unijnych sankcji, które wymagają jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Sankcje UE po ataku wojsk Putina na Ukrainę

Przypomnijmy, że po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku Bruksela wprowadziła całkowite embargo na import rosyjskiego węgla. Dostawy ropy z Federacji Rosyjskiej zostały natomiast ograniczone poprzez wprowadzenie limitu cenowego, uzgodnionego przez UE i państwa G7.

Mimo to Rosja nadal eksportuje ropę, korzystając z tzw. floty cieni, czyli starych, często nierejestrowanych tankowców. W ramach planu odchodzenia od rosyjskich surowców Komisja Europejska zapowiedziała dodatkowe działania w tej sprawie, w tym wzmocnienie kontroli nad transportem morskim ropy.

