Nowe przepisy budzą niepokój Polaków. Urzędy zostały zasypane wnioskami

Do urzędów w całym kraju ustawiają się kolejki właścicieli działek, którzy śpieszą się ze złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy. W niektórych gminach liczba podań wzrosła niemal dwukrotnie. Urzędy próbują radzić sobie z natłokiem pracy w róży sposób: zatrudniając pracowników tymczasowych, wynajmując firmy zewnętrzne do obsługi wniosków czy podpisując umowy z zewnętrznymi urbanistami. Wszystko po to, aby każdy petent mógł zdążyć przed planowanymi na przyszły rok zmianami w prawie.

Duże problemy dla właścicieli działek

Do 30 czerwca 2026 roku wszystkie gminy w Polsce muszą przyjąć tzw. plany ogólne. To dokumenty, które będą określały warunki zabudowy terenów należących do jednostki administracyjnej samorządu. Plany mają dzielić teren gminy na 13 stref planistycznych. W zamyśle pomysłodawców plany mają zapobiegać tzw. patodeweloperce.

Wejście w życie nowych rozwiązań przekładano już kilkukrotnie. Początkowo plany ogólne miały obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Potem decyzję przesunięto o rok. Ostatecznie nowe przepisy wejdą w życie w połowie 2026 roku.

Jak się okazuje, nowe zasady mogą poważnie zaszkodzić posiadaczom działek, którzy planują postawić na nich dom. Przepisy zmienią bowiem również zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy (decyzja WZ). Plan ogólny będzie warunkował to, czy na danej działce będzie można postawić budynek. Podzieli on teren gminy na kilka stref m.in. z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, produkcji rolniczej, zieleni i rekreacji, usługową, itp. Decyzja o tym, na jakich terenach znajdzie się dana strefa, zostanie podjęta przez urzędników.

Jak się okazuje, plany ogólne wzbudziły również poważny niepokój wśród posiadaczy Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Czytaj też:

Co z polskim PKB? Jednoznaczna prognozaCzytaj też:

To w tym mieście Polacy zarabiają najwięcej. Nie jest to Warszawa