Tylu Ukraińców otrzymało polskie obywatelstwo. Zaskakujące dane

Jak podaje portal Schengen.News, od 2015 do 2024 roku obywatelstwo polskie uzyskało mniej niż 40 tysięcy Ukraińców. Zdaniem analityków, tak niski odsetek wskazuje na istnienie przeszkód strukturalnych dla cudzoziemców chcących się naturalizować w naszym kraju.

Obywatelstwo dla Ukraińców

W latach 2015–2023 obywatelstwo polskie uzyskało 31 900 Ukraińców. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ubiegłym roku otrzymało je łącznie 16 300 osób. Eksperci są pewni, że połowę z nich stanowią Ukraińcy. Można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat obywatelstwo polskie otrzymało około 39 tysięcy Ukraińców.

W raporcie zauważono, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska przyznaje obywatelstwo znacznie rzadziej.

"Na przykład w 2021 r. Hiszpania i Niemcy przyznały obywatelstwo odpowiednio 144 000 i 130 000 migrantom, podczas gdy Polska przyznała tylko 10 000. Liczby te wskazują na niski poziom naturalizacji. W 2021 r. tylko 1,7 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt długoterminowy uzyskało obywatelstwo w Polsce, podczas gdy średnia w UE wynosi 2,2 proc”. – pisze Schengen.News.

Eksperci wskazali, jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać obywatelstwo w Polsce. Należą do nich nieprzerwany pobyt w kraju przez co najmniej trzy lata, znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, stałe dochody oraz zdanie egzaminu językowego przeprowadzanego tylko cztery razy w roku.

Jak zauważa portal, Prawo i Sprawiedliwość niedawno zaproponowała zaostrzenie zasad przyznawania obywatelstwa cudzoziemcom. PiS proponuje w szczególności wydłużenie 3-letniego okresu nieprzerwanego pobytu do 10 lat, gdyż uważa, że jest to konieczne dla skutecznego wzmocnienia kontroli nad migracją.

