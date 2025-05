Chiny mają te państwa w kieszeni. "Będą bardziej windykatorem, niż bankierem"

75 najbiedniejszych krajów jest zobowiązanych do spłacenia Chinom 22 miliardów dolarów długu w 2025 roku. To obliczenia z raportu opublikowanego przez australijski think tank "Lowy Institute". Większość tych pożyczek Pekin udzielił w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Ekspansja gospodarcza Chin

Inicjatywa "Pasa i Szlaku" – przypomnijmy – zakłada przede wszystkim chińskie finansowanie projektów infrastrukturalnych (drogi, mosty, kolej, porty, terminale lotnicze, energetyka, szkoły, szpitale), inwestycje w przemysł i wydobycie surowców, a także kredyty i umowy handlowe w różnych państwach świata.

Nie jest tajemnicą, że Chiny poszerzają swoje wpływy nie tylko w Azji i Europie. W maju w Pekinie odbyło się forum Chiny-CELAC. CELAC zrzesza istnieje od 2010 roku i zrzesza obecnie 33 członków. Są to wszystkie kraje Ameryki Południowej, Środkowej, Meksyk oraz państwa karaibskie. Ma stanowić alternatywę wobec Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), w której dominującą rolę odgrywają USA.

Xi Jinping obiecał przywódcom politycznym tych państw, że Chiny zwiększą import z Ameryki Łacińskiej i zachęcą swoje firmy do zwiększania tam inwestycji. Amerykańskie media piszą, że w ostatnich latach władze Państwa Środka zintensyfikowały działania mające na celu próbę zastąpienia Stanów Zjednoczonych jako głównego partnera rozwojowego regionu, chociaż globalna inicjatywa infrastrukturalna Xi Jinpinga "Pasa i Szlaku" napotkała poważne trudności w części państw.

Państwa rozwijające się potężnie zadłużone u Pekinu

Według wyliczeń Lowy Institute całkowita wartość długu 75 najbiedniejszych krajów wobec Chin sięga obecnie 35 miliardów dolarów. Autorzy raportu użyli w nim sformułowania, że do roku 2030 "Chiny będą dla krajów rozwijających się bardziej windykatorem niż bankierem".

W 2016 r. Państwo Środka stało się światowym liderem na rynku dwustronnych pożyczek, przekraczając 50 miliardów dolarów. Kwota ta była większa niż wartość pożyczek udzielonych w tym czasie przez wszystkie kraje zachodnie.

W raporcie czytamy, że Pekin w dalszym ciągu udziela nowych pożyczek. Na przestrzeni ostatniego półtora roku pożyczki zaciągnęły m.in. Honduras, Nikaragua, Wyspy Salomona, Burkina Faso i Dominikana. Państwa te w ostatnim czasie zerwały relacje dyplomatyczne z Tajwanem i nawiązały z Pekinem.

Ponadto Chiny w dalszym ciągu finansują niektórych partnerów strategicznych, w tym Pakistan, Kazachstan, Laos i Mongolię. Wśród kredytobiorców są również państwa, które wydobywają kluczowe minerały i metale niezbędne do produkcji akumulatorów oraz baterii, m.in. Argentyna, Brazylia i Indonezja.

"Lowy Institute" zwraca uwagę, że Chiny nie publikują szczegółowych danych w zakresie inicjatywy Pasa i Szlaku. Amerykański instytut AidData oszacował w 2021 r., że 165 krajów na świecie jest dłużne Chinom od 385 do 500 miliardów dolarów.

Czytaj też:

Umowa handlowa ASEAN-Chiny – największa strefa wolnego handlu na świecie