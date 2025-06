Zielony Ład groźniejszy od wojny z Rosją?

PROSTO ZYGZAKIEM | Gdyby to nie była tragedia, to byłaby to komedia. Ale jest tragedią, a trudno śmiać się z nieszczęścia, i to własnego.

Jak wiadomo, wojna Rosji i Ukrainy od jej zarania w dużej mierze polega na wzajemnych atakach na różnego rodzaju infrastrukturę – zwłaszcza wojskową i energetyczną. Niszczenie elektrowni stało się tam jednym z głównych sposobów gnębienia wroga – pozbawiania go dostępu do prądu i ogrzewania, a przy okazji psucia nastrojów obywateli, bo po ciemku i w zimnie o dobre nastroje niełatwo.