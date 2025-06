Radość w Budapeszcie. Trump zniósł sankcje na Węgry

Szef węgierskiej dyplomacji napisał na swoim koncie na platformie X, że ograniczenia te zostały wprowadzone przez administrację prezydenta USA Joe Bidena.

"USA zniosły sankcje, które zablokowały budowę elektrowni jądrowej Paks-2. Te motywowane politycznie środki zostały wprowadzone przez administrację Bidena na krótko przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa” – czytamy we wpisie.

Peter Szijjarto wyraził również wdzięczność administracji obecnego prezydenta USA za tę decyzję, ponieważ elektrownia zapewni Węgrom dostawy energii w przyszłości. Bloomberg pisze z kolei, że projekt, kierowany przez węgierskiego partnera Rosatom, w ostatnich latach napotykał problemy prawne i znaczne opóźnienia. Premier kraju Viktor Orban również często ścierał się ze swoimi odpowiednikami z Unii Europejskiej w sprawie bliskich powiązań z Rosją, która dostarcza większość zasobów energetycznych Węgier.

Szijjártó uważa, że spory z UE dotyczące zakupu ropy naftowej i gazu będą prawdopodobnie trwały, pomimo postępu w dziedzinie energii jądrowej.

"Budowa głównych elementów wyposażenia elektrowni jądrowej Paks trwa w Rosji i Francji. Na terenie elektrowni Paks budowa może teraz przebiegać szybciej” – podkreślił węgierski dyplomata.

Węgry budują elektrownię atomową

Węgry posiadają rosyjską elektrownię jądrową, którą planują rozbudować z Rosatomem. Projekt jest wart około 12,5 mld euro. W marcu 2014 r. Rosja i Węgry podpisały umowę o udzieleniu długoterminowej pożyczki do 10 mld euro. Zgodnie z nią Węgry mają rozbudować elektrownię Paks o dwa rosyjskie reaktory WWER o mocy 1,2 gigawata każdy.

Pod koniec sierpnia 2022 r. Węgierski Urząd Energii Atomowej wydał firmie Rosatom pozwolenie na budowę bloków V i VI.

Pod koniec marca 2023 roku "Financial Times" informował, że Francja i Węgry rozpoczęły rozmowy na temat współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, co może ostatecznie doprowadzić do zerwania umowy z Rosją w sprawie rozbudowy jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej.

Czytaj też:

Ostre słowa. Trump krytykuje UE i KanadęCzytaj też:

USA znów uderzą w Iran? Krótka odpowiedź Trumpa