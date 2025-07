Polska objęta postępowaniem KE. Chodzi o sankcje na Rosję

Teraz państwa objęte procedurą mają dwa miesiące na przesłanie odpowiedzi do Brukseli oraz wdrożenie wspomnianych unijnych przepisów.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek dostosowania krajowego prawa karnego do unijnych wymogów. Ma to ułatwić wykrywanie i ściganie przypadków naruszeń sankcji UE we wszystkich państwach członkowskich. Termin na wdrożenie dyrektywy minął 20 maja 2025 r. Do tej pory 18 państw członkowskich nie poinformowało Komisji o pełnym wdrożeniu przepisów. Kraje te to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Polska.

Jeśli państwa nie wywiążą się z nałożonego obowiązku, wtedy Komisja Europejska skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Unijna dyrektywa

Zaproponowana w grudniu 2022 roku dyrektywa wprowadzała m.in. przepis, który ustanawiał karę 5 lat pozbawienia wolności za złamanie sankcji nałożonych przez państwa członkowskie UE.

Osoba fizyczna, która dopuściłaby się takiego przestępstwa, może podlegać maksymalnej karze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności. Z kolei spółkom grozi kara w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. rocznego obrotu w roku poprzedzającym decyzję o nałożeniu grzywny.

Komisja Europejska wskazywała, że obecnie państwa członkowskie mają różne definicje tego, co stanowi naruszenie środków ograniczających i jakie kary należy zastosować w przypadku ich złamania. Zdaniem KE, może to prowadzić do różnego stopnia egzekwowania sankcji i ryzyka ich obchodzenia, potencjalnie umożliwiając osobom objętym sankcjami dalszy dostęp do ich aktywów.

Włączenie naruszenia środków ograniczających do wykazu "przestępstw UE" było pierwszym z dwóch kroków do zapewnienia podobnego stopnia egzekwowania sankcji w całej Unii oraz do zniechęcenia do prób ich obejścia.

