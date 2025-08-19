Fatalne wiadomości dla ważnej branży. Mówi się o spadkach

"Od kilku lat handel nie jest w stanie wyjść z pułapki niskich odczytów Barometru i wciąż pozostaje poniżej progu sprzyjającego rozwojowi. Wynik za III kwartał, choć minimalnie wyższy niż trzy miesiące temu, nie zmienia ogólnego obrazu. To branża wyjątkowo podatna na wstrząsy w otoczeniu społeczno-polityczno-gospodarczym. Pandemia, wojna w Ukrainie, spowolnienie gospodarki europejskiej i globalne napięcia handlowe tworzą warunki, w których trudno o odważne decyzje inwestycyjne. Do tej pory motor napędowy stanowiła konsumpcja krajowa, ale teraz jej dynamika wyraźnie hamuje. Handel detaliczny rośnie w tempie, które trudno uznać za satysfakcjonujące. W takiej sytuacji przedsiębiorcy skupiają się raczej na przetrwaniu niż na ekspansji" – powiedział dyrektor sprzedaży w Carefleet Robert Dudziński, cytowany w komunikacie EFL.

Najniższy subindeks handlu

Handel, podobnie jak w poprzednim kwartale, odnotował najniższy subindeks wśród sześciu badanych przez EFL sektorów. Wartość Barometru EFL dla firm handlowych na III kwartał br. wyniosła 48,3 pkt., o 0,4 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Sektor od grudnia 2021 roku ani razu nie uzyskał wyniku powyżej progu ograniczonego rozwoju (OR) 50 pkt, a to sytuacja, z którą nie zmaga się żadna inna badana branża, zaznaczono w materiale.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne, podano.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach, niska wartość subindeksu to efekt przewagi pesymistycznych opinii w większości badanych obszarów. W przypadku inwestycji nastąpił wyraźny spadek: tylko 1 proc. firm planuje nowe projekty, podczas gdy kwartał wcześniej taką opinię wyraziło 8 proc. respondentów. 20 proc. spodziewa się ich ograniczenia, a największa grupa (79 proc.) nie przewiduje zmian. Tylko odrobinę lepiej wyglądają prognozy sprzedaży. 6 proc. przedsiębiorców spodziewa się wyższych obrotów (o 1 pkt proc. więcej niż w II kwartale br.), a 24 proc. obawia się spadków (wzrost o 1 pkt proc.). 70 proc. firm nie przewiduje większych zmian w tym obszarze" – czytamy dalej.

Co z płynnością finansową? Pogorszenie nastrojów

W ujęciu kwartalnym pogorszyły się także nastroje dotyczące płynności finansowej – 6 proc. firm prognozuje jej poprawę (spadek z 7 proc. w II kwartale br.), a 21 proc. obawia się pogorszenia sytuacji. 73 proc. przedsiębiorców nie oczekuje zmian, podano także.

"Podobnie jak wcześniej, jedynie w obszarze finansowania zewnętrznego odsetek wskazujących na wzrost zapotrzebowania jest większy niż prognozujących jego spadek (24 proc. wobec 4 proc.). Jednak obecnie leasing czy kredyt częściej służą do regulowania bieżących zobowiązań, niż do finansowania inwestycji" – wskazano.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2025 roku wyniosła 51,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,9 pkt. wyższy niż w II kwartale 2025 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 30 czerwca 2025 roku.

