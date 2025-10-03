Klientów czterech dużych banków czekają utrudnienia. Sprawdź, kiedy i co nie będzie działać

Banki PKO Bank Polski, Santander, ING Bank Śląski i Nest Bank poinformowały, że wkrótce będą prowadzone prace serwisowe na ich platformach bankowości elektronicznej. Wiąże się to z utrudnieniami dla klientów.

Przerwa w dostępnie do usług

Prace serwisowe w PKO BP będą miały miejsce w najbliższy poniedziałek 6 października, w godz. 00:30-04:00. W tym czasie możliwe jest występowanie utrudnień w płatnościach kartami bankowymi. Ponadto klienci mogą napotkać problemy przy wypłacie gotówki w bankomatach innych niż należące do banku, wpłatach oraz wypłatach kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego, nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS) oraz przy dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPay, Xiaomi Pay.

"Utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO. Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej" – dodał PKO BP.

Utrudnienia dla klientów Santander Banku Polska wystąpić z piątku na sobotę (3-4 października) od godziny 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę. W tym czasie nie będzie działała aplikacja mobilna, bankowość internetowa, przelewy zwykłe, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), płatność w sklepach internetowych (Przelew24), BLIK oraz Kantor Santander. Płatność kartami oraz wypłaty z bankomatów będą realizowane bez przeszkód.

Klienci ING Banku Śląskiego muszą przygotować się na możliwe utrudnienia w nocy z 5 na 6 października w godzinach 23:00 – 2:00. Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash.

Z kolei posiadacze kont w Nest Banku 4 października (sobota) w godzinach 0:30–2:30 nie wykonają przelewów natychmiastowych oraz przelewów BLIK na telefon.

