Tusk ogłasza nową inwestycję. Powstanie w miejsce upadłego Rafako

Zgodnie z zapowiedziami Donalda Tuska nowy zakład ma zatrudnić ponad 500 osób i wspierać rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowy zakład będzie produkował podwozia dla rakiet i radarów, wykorzystywanych m.in. w systemie obrony przeciwlotniczej Narew. Inwestycja ma zostać uruchomiona w ciągu półtora roku. — To miejsce w jakimś sensie ratuje Jelcza, który powinien produkować więcej, niż jest w tej chwili w stanie — powiedział premier Tusk podczas wizyty w Raciborzu.

"Losy miasta nie będą zależne od kapryśnych właścicieli"

Projekt realizują wspólnie Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polimex Mostostal oraz Raciborska Fabryka Komponentów, która przejęła część majątku po Rafako po jego upadłości w 2024 roku. Premier podkreślił, że nowe zakłady przyniosą korzyści nie tylko dla przemysłu obronnego, ale też dla lokalnej społeczności. — Losy miasta nie będą zależne od kapryśnych właścicieli czy wahań rynku. Powiązanie z wojskiem gwarantuje stabilną perspektywę — zaznaczył.

Racibórz, który przez lata zmagał się z problemem utraty przemysłowych miejsc pracy, ma dzięki inwestycji odzyskać dawny potencjał i stać się jednym z kluczowych punktów na mapie polskiego przemysłu obronnego.

Co wykończyło Rafako? Morawiecki nie miał wątpliwości

Nowe otwarcie w Raciborzu to także powrót do głośnej historii upadku Rafako — niegdyś jednego z największych zakładów przemysłowych w regionie. 19 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość firmy, a w lutym 2025 roku pracę straciło blisko 700 osób. Rafako, specjalizujące się w produkcji kotłów i instalacji dla energetyki, złożyło wniosek o upadłość we wrześniu ubiegłego roku, tłumacząc decyzję "utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań".

Były premier Mateusz Morawiecki oskarżył swego czasu obecny rząd o doprowadzenie spółki do upadku. – Liczba 700 to bardzo smutna liczba. Właśnie tyle osób straciło pracę w Rafako. Rządy nieudaczników niszczą wszystko. Sytuacja z Rafako jest jak cały rząd Platformy Obywatelskiej w pigułce – powiedział Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Polityk przypomniał też słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej, gdy zapowiadał, że "Rafako trzeba ratować". — Kiedy wrócimy do władzy, zrobię wszystko, żeby odbudować Rafako i postawić na nogi firmy niszczone przez obecny rząd — zadeklarował kilka miesięcy temu były premier.

Czytaj też:

Upadłość znanej polskiej firmy. Ruch syndykaCzytaj też:

"Robimy, nie gadamy". Tusk specjalnie wybrał to miejsce