Kolejna ulga dla rodzin z dziećmi. To propozycja Nawrockiego

PIT 0 to zwolnienie z podatku dochodowego rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Złożenie przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy w tej sprawie to realizacja obietnicy z kampanii wyborczej. Z ulgi skorzystałyby osoby zarabiające do 140 tys. zł rocznie czyli ok. 3,6 mln podatników. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to przeciętnie w domowych budżetach zostałoby dodatkowo co miesiąc ok. 1000 zł.

Prezydent symbolicznie podpisał projekt ustawy 8 sierpnia 2025 roku w Kolbuszowej. Teraz właściwy dokument zyskał jego podpis i trafił do Sejmu.

Koszty propozycji Nawrockiego

Jak wylicza Ministerstwo Finansów roczny koszt wprowadzenia w życie propozycji Nawrockiego to ok. 30 mld zł rocznie. Wielu ekspertów wskazuje, że w obecnej sytuacji – zwiększonych wydatków na obronność oraz katastrofalnego stanu finansów publicznych – wprowadzanie takich rozwiązań nie jest rozsądne.

– Obecnie Polska ze względu na duże wydatki obronne i napięte finanse publiczne nie może sobie pozwolić na zmniejszenie dochodów podatkowych. Również uzasadnienie takiej obniżki budzi poważne zastrzeżenia. Istnieje już przecież system 800 plus, który w znaczący sposób poprawia sytuację finansową rodzin wielodzietnych. Tymczasem proponowany zerowy PIT pogłębiłby nierówności dochodowe. Projekt zakłada, że im ktoś więcej zarabia, tym więcej otrzymuje pomocy od państwa. To absurdalne – powiedział prof. Witold Orłowski, ekonomista, były doradca ekonomiczny prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Donalda Tuska cytowany przez portal pl.euronews.com.

W jednym z ostatnich sondaży za propozycją prezydenta opowiada się 47,5 proc. ankietowanych (25,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 22 proc. "raczej tak". Przeciwnych wprowadzeniu tego rodzaju rozwiązań jest 47,9 proc. respondentów – 29,8 proc. "zdecydowanie nie" nie popiera pomysłu, a "raczej nie" 18,1 proc. Zdania w sprawie zwolnień podatkowych dla rodzin nie ma 4,6 proc. badanych.

Czytaj też:

Nawrocki zaskoczył nominacją. "Specjalny przedstawiciel"Czytaj też:

Nawrocki: Nie zapisywaliśmy się do para-państwa "Unia Europejska"