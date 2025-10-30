Nawrocki zaskoczył nominacją. "Specjalny przedstawiciel"

Informacja o nominacji pojawiła się w środę na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Nawrocki powołał przedstawiciela ds. dyplomacji historycznej

"Postanowieniem z dnia 28 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki powołał w dniu 29 października 2025 r. dr. hab. Grzegorza Berendta na Ambasadora – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw dyplomacji historycznej" – czytamy.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że powołany przez Karola Nawrockiego ambasador nie wchodzi w skład służby zagranicznej. Jak podkreślił, podlega on wyłącznie prezydentowi, podobnie jak było to za czasów prezydenta Andrzeja Dudy.

–Jest to funkcja społeczna, pan Berendt nie będzie pobierał za jej pełnienie wynagrodzenia. Jego działania będą koncentrować się wokół tematów historycznych ważnych z punktu widzenia państwa i jego polityki oraz dyplomacji w ujęciu historycznym – powiedział.

Kim jest Grzegorz Berendt ?

Powołany na specjalnego przedstawiciela ds. dyplomacji historycznej dr hab. Grzegorz Berendt urodził się 23 czerwca 1964 roku. To historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie profesor tej uczelni.

W latach 2008–2013 Berendtpełnił funkcję naczelnika Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku. W okresie 2017–2021 był wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zaś od 2022 do 2024 pełnił obowiązki dyrektora tej placówki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i autorem ponad 100 publikacji naukowych i ponad 50 popularnonaukowych.

Za swoją działalność naukową został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pro Memoria, Medalem Poświęconym Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, Medalem Chana Dżelal Ed Dina, Odznaką Honorową Krzyż Pamięci Szlaku Nadziei oraz Medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

