Polacy masowo inwestują w ten kruszec. W tym roku padnie rekord

– W naszych oddziałach ustawiały się kolejki Polaków, którzy kupowali głównie złoto w małych gramaturach. Do końca września sprzedaliśmy prawie 2,1 tony produktów, co jest jednym z najlepszych wyników w naszej historii – podkreśla. Żołędowski szacuje, że w całym 2025 r. klienci indywidualni mogą kupić w Polsce ponad 20 ton złota, co oznaczałoby historyczny rekord.

Ceny złota nieustannie rosną i mogą osiągnąć rekord

Rosnący popyt idzie w parze z dynamicznym wzrostem cen. W III kwartale 2025 r. cena uncji złota w złotówkach wzrosła o 17 proc. – z 11 930 zł do 13 950 zł. Rajd rozpoczął się w połowie sierpnia, gdy notowania skoczyły o 15 proc. w zaledwie sześć tygodni. Obecnie złoto na globalnych rynkach kosztuje ok. 4,1 tys. dolarów za uncję. Część analityków uważa, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Niektórzy przewidują, że już w przyszłym roku uncja może przebić psychologiczną barierę 5 tys. dolarów.

Według J.P. Morgan Private Bank ceny złota w przyszłym roku mogą poszybować w górę. Eksperci banku prognozują, że pod koniec 2026 r. cena sięgnie 5,2–5,3 tys. dolarów za uncję. Wskazują, że głównym motorem wzrostu są zakupy złota przez banki centralne, które nadal zamierzają powiększać swoje rezerwy. Wzrost napędzają także inwestorzy indywidualni. Część ekonomistów jest bardziej ostrożna – analitycy Goldman Sachs spodziewają się wzrostów, ale ograniczonych do poziomu ok. 4,9 tys. dolarów za uncję.

NBP również zwiększa rezerwy złota

W trend wzmożonych zakupów wpisuje się Narodowy Bank Polski. We wrześniu Zarząd NBP zdecydował o strategicznym zwiększeniu udziału złota do 30 proc. oficjalnych rezerw. Obecnie Polska posiada ponad 515 ton kruszcu o wartości ponad 200 mld zł – to ok. 22 proc. całkowitych aktywów rezerwowych.

Prezes Adam Glapiński podkreśla, że tak duże zasoby wzmacniają wiarygodność finansową kraju, szczególnie w obliczu sytuacji za wschodnią granicą. Polska już wcześniej przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach, dołączając do grona największych posiadaczy tego aktywa na świecie.

Czytaj też:

Chiny dokonały spektakularnego odkrycia. Największe złoże złota w historiiCzytaj też:

Europę czeka kryzys surowcowy? Zdzikot: Polska może odegrać ważną rolę