Ile zarabiają Polacy? Oto oficjalne dane

"W lipcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,1% niż w czerwcu br., natomiast w porównaniu z lipcem 2025 r. było o 0,8 proc. niższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. było wyższe nominalnie o 1,1% niż w czerwcu br. i o 6,8 proc. w porównaniu z lipcem 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,2 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Gospodarka ruszyła? Pozytywne informacje

Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,8 proc. r/r w II kw. 2026 r. wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

"Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,8 proc. wzrostu PKB w II kw. br.

W II kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc., podano także.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2026 r., zastrzegł GUS.

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