Wracają wysokie ceny paliw. Tyle zapłacimy za benzynę i olej napędowy od 1 września

Od 1 września wracają ceny paliw, ponieważ rząd nie przedłuży pakietu CPN.

Prognoza cen paliw. Benzyna i olej napędowy podrożeją

Z prognozy cen paliw na najbliższe dni – od 31 sierpnia do 4 września – przygotowanej przez analityków reflex.com.pl wynika, że na stacjach benzynowych czekają nas spore podwyżki.

Benzyna bezołowiowa 95 ma kosztować 7,35 zł/l, co oznacza wzrost ceny o 83 gr/l. Benzyna bezołowiowa 98 ma z kolei kosztować 8,19 zł/l, czyli wzrost o 84 gr/l. Za olej napędowy zapłacimy 8,09 zł/l – to wzrost o 67 gr/l. Autogaz ma kosztować 2,96 zł/l, co oznacza spadek ceny o 1 gr/l.

Pakiet CPN wrócił, ale tylko na dwa tygodnie

Na ostatnie dwa tygodnie wakacji, rząd przywrócił, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

Ceny ropy spadają

W piątek cena ropy nieco spadła. Inwestorzy obawiają się o dalsze zakłócenia w dostawach wobec zamknięcia cieśniny Ormuz.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,78 proc. do 82,88 USD.

Cena Brent na ICE na październik spada z kolei o 0,69 proc. do 89,03 USD za baryłkę.

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