Łukaszenko: Białoruś nigdy nie wyśle czołgów na Polskę

Łukaszenko zapytany przez polskiego dziennikarza o źródła porażek w relacjach polsko-białoruskich odparł, że jest to pytanie do polskich władza nie do niego. Prezydent podkreśla, że jego kraj był zawsze gotowy do podjęcia bliższej współpracy z Polską.

"Zaczęliście podgrywać Unii Europejskiej, Amerykanie coś podpowiedzieli. Wie pan, pod czyją muzykę tańczy Polska – czasami. Ale to mocne państwo, mające już swoją pozycję w Unii Europejskiej. Cenimy to" – stwierdził prezydent Białorusi.

Polityk podkreślił, że jego państwo nie włączy się w konflikt na Ukrainie, dodając, że oba kraje mają dzięki temu fundament do dalszej współpracy.

Prezydent został również zapytany, dlaczego zabrakło go na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polityk odparł, że jego nieobecność nie była spowodowana żadnym "spiskiem", zaprzeczył też jakoby miał mu to nakazać Władimir Putin. "Całkowita bzdura" – zapewnia w rozmowie z DGP, dodając, że "Łukaszence nikt niczego nie może zabronić".

Prezydent podkreślił również, że fakt iż polskie władze nie zaprosiły na uroczystości prezydenta Rosji to "poważny błąd".

"Rosja, Białoruś, Ukraina, inne republiki, Polacy – wszyscy odegrali kolosalną rolę w wyzwoleniu Polski od nazizmu. I nagle nie zaprosić… postąpiliście niewłaściwie" – ocenił Łukaszenko.