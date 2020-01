GIS: Co najmniej 23 Polaków przebywa w okolicach Wuhan

Jak wyjaśnił, to m.in. studenci z Politechniki Rzeszowskiej. – Mamy około 23 obywateli, którzy przebywają w tej chwili w tych okolicach. Konsulat jest w ścisłych kontaktach z tymi, którzy powiadomili, że tam są – wskazał Jarosław Pinkas w rozmowie z RMF FM.

– Jest jeszcze tam kilku studentów z Politechniki Rzeszowskiej, z którymi jest stały kontakt służb dyplomatycznych, są też inżynierowie z północnego Mazowsza. Tych ludzi nie jest dużo – powiedział GIS. Pinkas nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy Polacy wrócą do kraju. Jak wyjaśnił, to jest to pytanie do służb dyplomatycznych.

– Jesteśmy przygotowani, żeby działać bardzo skutecznie. Skala chińska jest duża. Jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Wirus jest już w tej chwili w Europie – przypomniał. – Najważniejszą bronią w walce z tą epidemią jest dobra, rzetelna informacja. Na choroby wywoływane przez ten typ koronawirusa nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa celowanego. Leczymy wyłącznie objawowo – wyjaśnił GIS.

Kolejne zarażenia koronawirusem z Wuhan stwierdzono w niedzielę poza granicami Chin. O trzecim takim przypadku poinformowano w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Japonii groźnym wirusem zaraziła się już czwarta osoba. W Chinach, gdzie z powodu nowego koronawirusa zmarło już, według ostatnich danych, 56 osób, wprowadzane są koleje obostrzenia. Wirus wykryto również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Korei Płd., Tajwanie, Nepalu, Malezji, Australii, Kanadzie, Francji i być może w Wielkiej Brytanii.