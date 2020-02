"Jak wejdziecie do mego gabinetu to każę Wam wyjść". Prezydent odpowiada sędziemu: Brawo!

Sędzia Strumiński podkreślił także: "Możecie robić rożne ruchy, by ograniczyć moją niezawisłość, ale ona jest we mnie i możecie być pewni, że jak wejdziecie do mego gabinetu to każę Wam wyjść, jak każdemu".

Na wpis sędziego zareagował prezydent. "Brawo Panie Sędzio! Taką właśnie postawę powinien prezentować Sędzia. Z dala od polityków i polityki, ale też nie ulegać wewnątrzsądowym służbowym i towarzyskim koteriom" – napisała głowa państwa.

Na tym wymiana zdań się nie zakończyła. Sędzia Strumiński postanowił jeszcze dodać coś od siebie. "Może Pan być pewien, że dla mnie najważniejsze jest sprawiedliwość i prawo. Nie interesuje mnie kto jest z prawej, lewej strony. Ale nie pozwolę, by władza wykonawcza ingerowała w sądowniczą" – zapewnił.