„Do Rzeczy” nr 12: Minister kontra wirus: Kim jest Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia

W raporcie „Do Rzeczy” na temat koronawirusa także:

Lekceważenie epidemii prowadzi do śmierci najsłabszych – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.



W Polsce, tak jak na całym świecie trwają starania o rozłożenie zachorowań na SARS-CoV-2 tak, by nie dopuścić do zapaści systemu opieki zdrowotnej i mieć szansę na leczenie najtrudniejszych przypadków – pisze Łukasz Zboralski w tekście „Walka o czas”.



Sytuacja kryzysu to test przywództwa – wskazuje w rozmiowie z Kamilą Baranowską prof. Norbert Maliszewski, psycholog społeczny i szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych.



Łukasz Warzecha w tekście „Wyborczy stan nadzwyczajny” zastanawia się, kiedy odbędą się wybory prezydenckie.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Awantura między Nowogrodzką a „dużym pałacem” i jego sojusznikami – Mateuszem Morawieckim oraz Jarosławem Gowinem – to tylko wierzchołek góry lodowej. Po wyborach w PiS będzie gorąco – pisze Wojciech Wybranowski w tekście „Wojenka na górze”.



Piotr Semka kreśli sylwetkę pełniącego obowiązki prezesa TVP Macieja Łopińskiego w tekście „Milczek z Gdańska”.



Dlaczego Polska musi wypowiedzieć konwencję stambulską – Marek Jurek podaje 12 powodów w tekście „Gender: Czas powiedzieć »Nie«”.



Polacy, na szczęście, już dość dawno odrzucili jedną z głównych tez Michnikowej propagandy z lat 90., że „wyroków sądów się nie komentuje”. Informacje o kolejnych decyzjach ludzi w togach trafiają na czołówki mediów, są szeroko dyskutowane. I delikatnie mówiąc – bulwersują – wskazuje Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Prawo Kalego”.



Tomasz Rowiński prześwietla kandydata na prezydenta Szymona Hołownię w tekście „Kandydat bez właściwości”.



Kryzys finansowy nie trwa nigdy wiecznie. I choć wielu z nas odczuje jego skutki na własnych portfelach, krachy na giełdach mają przynajmniej tę zaletę, że sprowadzają ludzkość na ziemię - pisze Tomasz Rowiński w tekście „Bolesny czas korekty”.



Era Merkel to krok wstecz – przekonuje Hans-George Maassen, były szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, niemiecki polityk CDU w rozmowie z Cezarym Gmyzem.



Gabriel Michalik w tekście „Putin wiecznie żywy” pokazuje, jak prezydent Rosji zapewnił sobie możliwość sprawowania władzy do 2036 roku.



Epidemia dżumy zwanej czarną śmiercią bynajmniej nie ominęła w XIV w. ziem polskich. Wstrząsające świadectwo dał choćby Janko z Czarnkowa, a potwierdził je Jan Długosz - pisze Maciej Rosalak w tekście „Polski ślad czarnej śmierci”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Maciej Pieczyński o największych od ćwierćwiecza manewrach wojskowych w Europie („Obronić Europę przed Rosją”); Agnieszka Niewińska o sprawie zaginionej Iwony Wieczorek, którą zajął się specjalny zespół śledczych z Archiwum X („Śledczy dalej szukają Iwony”); Piotr Gociek o trzecim sezonie serialu „West World” („Dusza anioła zemsty”); Grzegorz Brzozowicz rozmawia z jazzmanem Krzysztofem Herdzinem („Muzyczny alpinista”); Ks. Przemysław Artemiuk o badaniach Leszka Kołakowskiego nad osobą Jezusa („Wyznania rewizjonisty”); Wojciech Wybranowski rozmawia z historykiem Leszkiem Żebrowskim o tym, jak Żołnierze Wyklęci stali się obiektem manipulacji („To był najazd Armii Czerwonej”); Krzysztof Masłoń zastanawia się, dlaczego nie pamiętamy o Polakach, którzy dokonali wiele w dziedzinie nauki i techniki („Zapomniani”); Maria Kądzielska o napięciach na linii Chiny – Indonezja („Indonezyjska rozgrywka”); Tomasz Zbigniew Zapert rozmawia z Dariuszem Jaroniem o polskich skoczkach narciarskich z przeszłości („Narty trącące naftaliną”); Katarzyna Pinkosz o najnowocześniejszych technologiach zwalczania białaczki („Licencja na zabijanie białaczki”) oraz o tym, jak przyjęły się e-recepty („Nowe technologie są po to, by pomagać”).