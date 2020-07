Rafał Trzaskowski ma dziś w Gdyni oficjalnie zakończyć swoją kampanię prezydencką. Z zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej wynika, że kandydat tej partii na prezydenta, który w niedzielnych wyborach przegrał z Andrzejem Dudą ma dziś podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mu przez ostatnie tygodnie, a także przedstawić plany na przyszłość. – To nie będzie zakończenie, to będzie początek czegoś nowego – podkreślił Sławomir Nitras.

Aktywność prezydenta Warszawy komentował na antenie Polskiego Radia 24 prof. Kazimierz Kik. – Rafał Trzaskowski przegrał wybory. Nie może się z tym pogodzić i nie mogą pogodzić się z tym też jego zwolennicy. Przekształcą Polskę w targowisko, będą jeździć po Polsce i buntować przeciwko władzy różne podmioty polityczne i społeczne – mówił. Takie postępowanie gość Magdaleny Złotnickiej określił jako "swoistą dywersję". – Prezydentem jest Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski powinien zrozumieć, że jego miejsce jest w Warszawie, a nie podpuszczanie samorządowców w całej Polsce przeciwko władzy centralnej – dodawał.

Politolog stwierdził również, że Trzaskowski chce zrobić "krzywdę" samorządowców? Jak tłumaczył, nie więcej jak 10 proc. samorządowców, głównie tych na niższych szczeblach gmin i powiatów, znajduje się w obszarze oddziaływania i możliwej współpracy z PO, zaś ogromna większość jest niezależna, bezpartyjna, a część jest w kręgu oddziaływania PiS. – Kiedy elity samorządowe podejmą próbę przeciwstawienia samorządów władzy centralnej, zrobią krzywdę samorządowi, bo wymuszą na stronie rządowej działania zmierzające do ograniczenia kompetencji samorządu. To kolejny błąd taktyczny Rafała Trzaskowskiego, któremu wydaje się, że jak ma dziesięciu samorządowców największych miast wokół siebie, to jest cały samorząd Polski. To krzywda robiona polskiemu samorządowi wynikająca z niezrozumienia ducha i interesów polskiej samorządności – wskazywał prof. Kik.

Czytaj także:

Nowa funkcja dla Gowina? "Dla PiS oznaczałoby to pozbycie się dużego kłopotu"Czytaj także:

Girzyński ujawnia: Były groźby hierarchów Kościoła w stronę kierownictwa PiS