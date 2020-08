Łukaszenko znowu atakuje Polskę. "Dyplomatyczna rzeź przeciwko nam zaczęła się na najwyższym szczeblu"

– Dzisiaj widzimy na własne oczy określony etap hybrydowej – powiedzmy to wprost – wojny przeciwko Białorusi. A jak to inaczej nazwać? Media i sfera informacji zostały zaatakowane tą wojną, wojną skonfrontowanych stron – mówił Łukaszenko podczas spotkania na najwyższym szczeblu.

– Dyplomatyczna rzeź przeciwko nas zaczęła się na najwyższym szczeblu – cytuje słowa prezydenta państwowa agencja BiełTa.

Łukaszenka mówił także o zagrożeniu ze strony zachodnich sąsiadów i potrzebie uspokojenia sytuacji na zachodzie Białorusi.

– Widzicie te wypowiedzi, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Oni o tym już otwarcie mówią, przez sen to widzą. Nic z tego im nie wyjdzie i wiem to dokładnie – mówił polityk, odnosząc się do wypowiedzi m.in. red. nacz. tygodnika "Najwyższy Czas" Tomasza Sommera.

Po 9 sierpnia na Białorusi wybuchły protesty przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które według oficjalnych danych wygrał z poparciem 80 proc. Aleksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 26 lat.

