Kosiniak-Kamysz atakuje Kaczyńskiego: Podpalił Polskę

Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

W sprawie ponownie zabrał głos Władysław Kosiniak-Kamysz. – Przez dwa stulecia mieliśmy sojusz Kościoła z narodem. W czasie zaborów, w okupacji, w czasach PRL. To był Kościół walczący o naród, o wolność, o suwerenność. W ostatnich latach niestety mamy sojusz Kościoła z rządzącymi i ten sojusz Kościoła z rządzącymi prowadzi do dechrystianizacji Polski. Niestety najprostsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS – mówił w rozmowie z TVN24.

Zdaniem lidera PSL wszyscy, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego popełnili błąd. – Wykazali się nieroztropnością – ocenia.

Pytany o manifestacje, które od kilku dni przetaczają się przez kraj, polityk podkreślił, że nie zgadza się na atakowanie demonstrantów, jak również i na profanowania kościołów. – To co się dzieje na ulicach i to co się wydarzyło szczególnie wczoraj, to jest efekt wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Podpalił Polskę, podpalił tłum i do tego dochodzi, do eskalacji konfliktu – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.