Prezydent na forum Rady Praw Człowieka ONZ: Sytuacja w zakresie praw człowieka nie ulega poprawie

W poniedziałek odbywa się sesja Rady Praw Człowieka ONZ. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa wystąpienia głów państw oraz urzędników odbywają się zdalnie za pomocą wideokonferencji. Wystąpienie Andrzeja Dudy zostało wyemitowane w pierwszym dniu wydarzenia.

Prezydent Polski zaczął od przypomnienia, że trwająca pandemia koronawirusa ma bardzo negatywny wpływ na obecną sytuację na świecie, także w kontekście obrony praw człowieka.

– Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i próby jego powstrzymania stanowią najpilniejsze wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Pandemia pokazała, że żadne społeczeństwo ani żaden kraj – biedny czy bogaty – i żadna część świata nie jest odporna na jej negatywny wpływ i skutki uboczne. Konsekwencje pandemii są jednak jeszcze poważniejsze – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że pandemia podniosła "kwestię opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego do rangi podstawowych praw człowieka". Zaznaczył również, że wymagająca walka z globalnym zagrożeniem epidemicznym może doprowadzić do pogłębienia podziału na kraje biedne i bogate. Równocześnie nadal istnieją problemy, które nie zostały do tej pory rozwiązane, a które zniknęły z pola widzenia społeczeństw z powodu pandemii.

Białoruś, Rosja, Ukraina

Prezydent Duda podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na sytuację u trzech sąsiadów Polski: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

– Należy podkreślić, że po wyborach prezydenckich w swojej ojczyźnie tysiące Białorusinów wyszły na ulice, aby skorzystać z przysługujących im podstawowych demokratycznych praw. Skala represji ze strony białoruskiego reżimu, która nastąpiła później, była wręcz alarmująca. W tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może milczeć – powiedział prezydent.

Prezydent wezwał władze Białorusi "do odejścia od polityki ucisku na rzecz polityki dialogu". Reżim Aleksandra Łukaszenki wciąż prześladuje protestujących obywateli. Od ponad pół roku Białorusini domagają się ustąpienia prezydenta kraju, po tym, jak w nieuczciwy sposób wygrał on sierpniowe wybory prezydenckie.

Sprawa Nawalnego

Andrzej Duda odniósł się także do sytuacji w Rosji, gdzie po uwięzieniu dysydenta Aleksieja Nawalnego doszło do protestów.

– Niestety, Białoruś nie jest jedynym krajem w naszym regionie, którego władze stosują represje polityczne wobec swojego społeczeństwa. Dobitnie pokazała to Federacja Rosyjska w masowych zatrzymaniach pokojowych demonstrantów, którzy zebrali się, aby wyrazić swoje poparcie dla Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników. Nie są oni znani z imienia i nazwiska, a ich los w wielu przypadkach pozostaje nieznany, ale bazując na naszym doświadczeniu możemy ocenić, że może być on tragiczny – powiedział prezydent.

Nawalny został niedawno skazany na kilka lat łagrów, po tym jak powrócił do Rosji z Niemiec, gdzie dochodził do siebie po nieudanej próbie otrucia.

Prezydent wezwał także władze Rosji do wywiązania się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz jego aresztowanych zwolenników.

Sytuacja na Ukrainie

– Społeczność międzynarodowa powinna również nadal zwracać baczną uwagę na fatalną sytuację w zakresie praw człowieka na terytoriach Ukrainy znajdujących się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych lub wspieranych przez Rosję separatystów. Polska jednoznacznie potwierdza swoje poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach – powiedział Andrzej Duda.

Wolność religijna oraz wyzwania w cyfrowym świecie

Podczas przemówienia prezydent zwrócił także uwagę na kwestie wolności religijnej oraz wolności słowa. Podkreślił, że Polska jest "szczególnie zaniepokojona" coraz częstszymi przypadkami łamania prawa do swobodnego wyznawania religii oraz prześladowaniem chrześcijan i innych mniejszości religijnych.

Andrzej Duda podkreślił także, że w obecnych czasach dominacji wielkich firm cyfrowych, takich jak Facebook czy Google, społeczność międzynarodowa musi także stać na straży wolności słowa w internecie.

– Dlatego zadaniem, które stoi przed nami, jest budowanie otwartej sfery publicznej w domenie cyfrowej – zaapelował prezydent.

