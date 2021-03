Szokujące słowa poseł PO: Nie mieliśmy do tego prawa. Każdy kiedyś łamał konstytucję

Premier Mateusz Morawiecki skieruje do TK wniosek ws. kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP.

– Jeśli premier chce o praworządności spójność prawa pytać twór, który jest zupełnie poza prawem to jesteśmy już w miejscu, w którym jest bardzo niebezpiecznie. Prezydent Duda złamał konstytucję bo nie zaprzysiągł sędziów wybranych zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją – stwierdziła posłanka PO Izabela Leszczyna w Radiu Plus.

Jaki Trybunał chciała mieć PO?

Na pytanie, "jaki Trybunał chciała mieć PO kiedy w 2015 roku wybierała o dwóch sędziów więcej niż powinna?", stwierdziła, że "wszystkie większości sejmowe przyjmowały ustawy, które były niezgodne z konstytucją".

– Platforma zrobiła też ten błąd i powołaliśmy dwóch sędziów mimo że nie mieliśmy do tego prawa. Trybunał orzekł, że to było niekonstytucyjne, a PiS poszedł na rympał i zrobił gorzej niż było. Każdy kiedyś łamał konstytucję. To TK orzeka czy jest łamana, czy nie. Trzeba było się po prostu cofnąć – oceniła.

Patriota nie może zagłosować przeciwko Funduszowi Odbudowy

Izabela Leszczyna była również pytana w Radiu Plus, czy Platforma obywatelska zagłosuje za ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy.

– Kto jest patriotą, kto w ogóle ma odrobinę oleju w głowie i przyzwoitości, nie może zagłosować przeciwko kołu ratunkowemu, które Unia Europejska rzuca państwom członkowskim – stwierdziła.

Jak dodała, "na 100 proc. to będziemy rozmawiać jak PiS spełni kilka warunków".

– Jeśli myśli pan, że PiS będzie mógł niszczyć Polskę i proponować Krajowy Plan Odbudowy, który jest bełkotem urzędniczym i oprócz słusznie postawionych celów, choć mało ambitnych, nie ma w nim prawie nic, to my takiej polityki jakby kredytować głosem "za" nie będziemy" – mówiła do prowadzącego audycję.

