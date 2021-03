Nie będzie drugiego medalu Żyły. Polak tuż za podium

Tym razem polscy zawodnicy muszą obejść się bez medalu. Na dużej skoczni podczas konkursu mistrzostw świata rozgrywanych w niemieckim Oberstdorfie najlepszy z nich, Piotr Żyła zajął miejsce tuż za podium. Triumfator sprzed kilku dni z małej skoczni tym razem zajął 4. pozycję.

Podium nie dla Polaków

W piątek zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który skoczył na odległość 132,5 oraz 134 metrów. Drugie miejsce i srebrny medal zdobył Norweg Robert Johansson, który osiągnął 129,5 oraz 135,5 metra. Brąz wywalczył reprezentant gospodarzy Karl Geiger, który dwukrotnie oddał skoki na odległość 132 metrów.

Piotr Żyła skoczył 130,5 oraz 137 metrów, co pozwoliło mu zająć 4. miejsce. Pozostali Polacy wypadli słabo. Dawid Kubacki zajął 15. miejsce, Kamil Stoch 19. a Andrzej Stękała – 21.

W zawodach nie uczestniczył Norweg Halvor Egner Granerud, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. Zawodnik już wcześniej zapewnił sobie triumf w Pucharze Świata.

Medale polskich skoczków

Jak dotąd na mistrzowskiej imprezie w Oberstdorfie Polacy zdobyli jeden medal. W konkursie na małej skoczni triumfował Piotr Żyła, który wyprzedził Niemca Karla Geigera oraz Słoweńca Anze Laniska.

W tym samym konkursie Kamil Stoch zajął 22. miejsce oddając oba skoki na odległość 96 metrów. Na 30. miejscu został sklasyfikowany Andrzej Stękała, który skoczył 95 i 87,5 metra. Rywalizację w pierwszej serii zakończył Klemens Murańka (93 metry), który ostatecznie zajął 36. miejsce.

Złoto mistrzostw świata na normalnej skoczni to największy sportowy sukces Piotra Żyły. Wcześniej zdobył brązowy medal na imprezie tej samej rangi w fińskim Lahti na dużej skoczni. Sukces Polaka ucieszył tym bardziej, że nikt się go nie spodziewał. Żyła do tej pory wygrał zaledwie dwa konkursy Pucharu Świata - w Oslo w 2012 i w Bad Mittendorf w 2020 roku.

Polskiemu zawodnikowi gratulowali nie tylko koledzy, ale także politycy z prezydentem i premierem na czele.

Czytaj też:

Żyła obrażony przez niemieckiego dziennikarza. Określił Polaka jako "klauna"Czytaj też:

Triumf Piotra Żyły. Tak świętowali polscy skoczkowie