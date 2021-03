Sikorski atakuje Macierewicza. "Kapuś i partacz"

Raport podkomisji badającej katastrofę smoleńską miał zostać upubliczniony kilkanaście miesięcy temu. Jej przewodniczący Antoni Macierewicz twierdzi, że dokument jest gotowy od lipca zeszłego roku, jednak trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwia zebranie się członków podkomisji i przegłosowanie wniosków.

Tymczasem były członek podkomisji krytykuje Macierewicza i chce jego odwołania. Zdaniem Glenna Joergensena "wbrew publicznym zapewnieniom przewodniczącego podkomisji, że raport końcowy jest gotowy od lipca ubiegłego roku – z tego, co mi wiadomo – członkowie podkomisji deklarują, iż nie znają jego finalnej wersji". Poseł PiS zapewnia jednak, że raport zostanie upubliczniony w ciągu najbliższych tygodni.

Sikorski atakuje Macierewicza

Kwestię publikacji raportu podkomisji smoleńskiej komentował w TVN24 Radosław Sikorski. Europoseł KO zaatakował Antoniego Macierewicza, twierdząc, że ten nie ma żadnych kompetencji w kierowaniu podkomisjami sejmowymi.

– Ostrzegałem przed tym kapusiem i partaczem – stwierdził. – Żal mi tych rodzin smoleńskich, które uwierzyły PiS-owi. Mam nadzieję, że oni wiedzą dziś, że z nich zakpiono – dodał polityk.

Krytyka Obajtka

Sikorski skrytykował również prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, stwierdzając, że zawdzięcza swoje stanowisko wyłącznie Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– Pan Obajtek jest szefem wielkiej korporacji, nie dlatego, że akcjonariusze go wybrali, ale dlatego, że wysłał go tam Jarosław Kaczyński - w dodatku, pan Obajtek obniżył wartość Orlenu - a to wszystko za nasze pieniądze – powiedział Sikorski.

Kontrowersje wokół prezesa koncernu wybuchły pod koniec lutego, kiedy Gazeta Wyborcza" w artykule "Taśmy Obajtka" zarzuciła prezesowi PKN Orlen łamanie przepisów. Prezes państwowego koncernu miał jakoby łączyć funkcje samorządowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, co jest niezgodne z prawem. Obajtek zdementował te rewelacje w specjalnym oświadczeniu.

Od tego czasu wobec Obajtka są mnożone zarzuty. Prezes Orlenu ponownie zabrał głos w swojej obronie, wskazując w jednym z wywiadów powód, dla którego jest atakowany.

