Bodnar: Dla mnie bycie Rzecznikiem to jest służba

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z Konstytucją.TK zajął się sprawą na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Zalediwe kilka godzin po ogłoszeniu wyroku został on opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Bodnar komentuje

– Jestem wdzięczny panu Piotrowiczowi za to pytanie o to, czy będzie kandydować do Sejmu. Ja się nie spodziewałem, że będę mógł w Trybunale powiedzieć o tym, że dla mnie to jest służba. Dla mnie bycie Rzecznikiem to jest służba, dlatego staram się wykonywać zadania, które są mi powierzone do czasu, kiedy mam to robić. Nawet nie myślałem o tym, żeby w trakcie urzędowania myśleć, rozważać, że być może mógłbym to jakoś połączyć z kandydowaniem, z występowaniem w charakterze politycznym. Specjalnie, to była przemyślana decyzja, nie kandydowałem na drugą kadencję – mówi Adam Bodnar na antenie TVN24.

– Tak naprawdę ten wyrok nie jest o tym, jak długo mam jeszcze wykonywać zadania, tylko to jest wyrok o tym, czy będziemy mieli prawo do niezależnego RPO, czy też nie. Czy będziemy mieli prawo składania skargi do Rzecznika, który będzie wypełniał reguły konstytucyjne – wskazywał Rzecznik.

Opozycja oburzona

Wyrok TK wywołał burzę. Działacze Koalicji Obywatelskiej wprost piszą, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na "zlecenie" PiS.

"Upolityczniony "Trybunał" jak zwykle na posterunku. W służbie władzy. Po co? Żeby pozbyć się "niewygodnego" Adama Bodnara, który przez całą kadencję również stał na posterunku. W służbie obywatelom. Niestety, niszczenie niezależnych instytucji trwa" – ocenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Lider Koalicji Obywatelskiej zapowiada z kolei "opcję zero". "PiSane na polityczne zamówienie dzisiejsze „orzeczenie” trybunału Przyłębskiej ws. #RPO jest ostatecznym dowodem na konieczność opcji zero i zbudowanie od podstaw niezależnego sądu konstytucyjnego. To będzie jedno z najpilniejszych zadań po wyborach dla całej dzisiejszej opozycji" – napisał polityk.

