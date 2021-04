Co w wypadku rozpadu Zjednoczonej Prawicy? Ten sondaż nie zostawia wątpliwości

Ankietowanych zapytano, czy jeśli koalicja rządząca PiS-Solidarna Polska-Porozumienie się rozpadnie, powinny odbyć się wcześniejsze wybory, PiS powinno dalej rządzić samo jako rząd mniejszościowy czy ten opozycja powinna spróbować sformułować rząd z udziałem posłów, którzy odeszli z PiS-u.

Jak wskazuje nowy sondaż United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej", zaledwie 29,7 proc. badanych uważa, że w wypadku rozpadu koalicji Prawo i Sprawiedliwość powinno dalej rządzić samo.

Prawie połowa badanych – 47,1 proc. badanych chciałoby, aby w takiej sytuacji odbyły się wcześniejsze wybory, które wyłoniłyby nową większość.

Pomysł rządów opozycji popiera tylko 3,1 proc. ankietowanych, a 14,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "żadne z powyższych". Zdania nie ma w tej sprawie 6 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono 23 kwietnia 2020 roku metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym.

Podziały w koalicji

Jednym z tematów, które dzielą partię zjednoczone w koalicji rządzącej jest kwestia przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek podczas posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE oraz uchwalę w sprawie przedłożenia decyzji Sejmowi do ratyfikacji. Teraz sprawą zajmie się parlament. Sprzeciw do projektu złożyli ministrowie Solidarnej Polski – szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister w KPRM Michał Wójcik.

