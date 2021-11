Lewica zaprezentowała "Raport o stanie państwa" po 6 latach rządów PiS

Lewica przedstawiła w sobotę "Raport o stanie państwa" po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. "To 18 rozdziałów przedstawiających słabość państwa w kluczowych obszarach, od edukacji przez politykę społeczną po obronę narodową" – piszą autorzy dokumentu.

6. rocznica powstania rządu Szydło

– Pokazaliśmy jako Lewica merytoryczny, kompleksowy plan na Polskę, nie tylko "Raport o stanie państwa" po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mija szósta rocznica, kiedy powstał rząd Beaty Szydło, mija połowa IX kadencji Sejmu. To czas na podsumowanie – powiedział na konferencji prasowej współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

– Jako Lewica dzisiaj wysyłamy jasny i ważny sygnał: jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Wiemy jak to zrobić, wiemy z kim to zrobić. Jesteśmy przygotowani i przygotowane – dodał.

– Kiedy przez ostatnie sześć lat rządy PiS demolowały Polskę, my, jako Lewica byliśmy zawsze z Polkami i Polakami: na ulicach, wspierając organizacje pozarządowe, będąc w polskim parlamencie, w Parlamencie Europejskim. Wszędzie tam słyszany był nasz głos: głos ludzi, którzy są wrażliwi na dyskryminację i wykluczenie, ludzi, którzy marzą o innej Polsce, niż ta, którą oferuje nam PiS – oświadczył Biedroń.

Lewica uderza w PiS

"Rzeczywistość rządów PiS to naruszanie podstaw ustrojowych państwa, niespełnione obietnice, brak systemowych rozwiązań i rozdawanie stanowisk. Ostatnie 6 lat PiS to nieustanne konflikty i podsycanie nienawiści. Nasze społeczeństwo jest bardziej podzielone niż kiedykolwiek. Ostatnie lata pod znakiem walki PiS z kobietami, personelem medycznym, nauczycielami i nauczycielkami, osobami LGBT+. Utraciliśmy dobre relacje z partnerami zagranicznymi. Polska staje się samotną wyspą w czasach globalnych wyzwań, na które nie da się odpowiedzieć w pojedynkę" – czytamy we wstępie do raportu przygotowanego przez Lewicę.

