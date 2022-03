Wojna na Ukrainie. Morawiecki zaprasza polskich polityków do rozmów

Szef rządu chce spotkać się z przedstawicielami wszystkich partii w Polsce, aby omówić obecną sytuację na Ukrainie. O zamiarach premiera Morawieckiego poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu.

– Premier Morawiecki skieruje dzisiaj do przedstawicieli sił politycznych w polskim parlamencie zaproszenie na wspólne spotkanie w poniedziałek dotyczące aktualnej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainę i spraw związanych właśnie z tymi obszarami związanymi z bezpieczeństwem Ukrainy i Polski – przekazał Piotr Müller.

Rzecznik dodał, że politycy będą również dyskutowali o sposobach pomocy dla ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski. Jak poinformowała w piątek Straż Graniczna, granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 2 mln osób, głównie kobiet i dzieci. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało ok. 227 tys. osób.

– Takie spotkanie odbędzie się w poniedziałek, a dzisiaj premier Morawiecki skieruje takie zaproszenie do właściwych klubów parlamentarnych i partii – przekazał rzecznik rządu.

Polska pomaga uchodźcom

Również w piątek odbyła się konferencja prasowa wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera. Polityk o postępach prac związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

– Od początku działania systemu rejestracji, od środy do dziś, do godziny 15, 123 tysiące uchodźców z Ukrainy otrzymało numer PESEL. Tylko dziś do godziny 15 to 41 tysięcy osób, najwięcej osób ma wyrabiane numery PESEL w Warszawie, to jest ponad tysiąc osób dziennie – powiedział.

Paweł Szefernaker przekazał również, że w skali kraju przekazano dodatkowe 3 tysiące komputerów, które mają służyć do przyspieszenia procesu rejestracji. – Przede wszystkim także czytnik odcisków palców i ten sprzęty do tych największych miast został już przekazany. Jeśli chodzi o inne miasta i gminy w Polsce, które złożyły zapotrzebowanie na ten sprzęt, to na początku przyszłego tygodnia on trafi tam wszędzie, gdzie było takie zapotrzebowanie – poinformował.

Czytaj też:

Minister obrony Ukrainy podziękował 17 państwom za wsparcie. Wśród nich jest PolskaCzytaj też:

Postawa Stolicy Apostolskiej wobec wojny na Ukrainie nie jest symetrycznaCzytaj też:

Putin rozmawiał z Erdoganem. Przedstawił konkretne warunki dotyczące zawarcia pokoju