Prezydent przeprowadził pierwsze konsultacje ws. noweli ustawy o SN

"O spotkania z Prezydentem poprosili: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wraz z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny oraz Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, który przedstawił główne założenie projektu" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Prezes NSA przedstawił prezydentowi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją proponowanych rozwiązań w zakresie możliwości orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów przez sądy administracyjne, którym Konstytucja powierza sprawowanie kontroli działalności administracji publicznej. Swoje stanowisko prezes przekazał także na piśmie.

Rozmowy z Witek i Morawieckim

"Marszałek Elżbieta Witek oraz Premier Mateusz Morawiecki zgodzili się z wyrażonym przez Prezydenta podczas wczorajszego oświadczenia medialnego stanowiskiem, że projektowana ustawa musi być zgodna z Konstytucją, a w szczególności nie może stwarzać jakichkolwiek warunków, w których możliwe byłoby podważanie nominacji sędziowskich i statusu sędziów" – wskazano w informacji.

Ustawa o SN. Szymon Szynkowski vel Sęk o gwarancjach ze strony KE

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk potwierdził, że posiada pisemne gwarancje KE, że przyjęcie nowelizacji ws. SN gwarantuje odblokowanie KPO.

– Informacje przekazywane panu prezydentowi nie były wystarczające, jego słowa są jasne w związku z tym, ja z pełną pokorą podchodzę do słów pana prezydenta, który oczekuje konsultacji nad tym konkretnym projektem – komentował sytuację minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Jestem do dyspozycji pana prezydenta, zresztą to zadeklarowałem nie tylko publicznie, ale także wobec pana prezydenta tutaj, że jest pełna gotowość do wyjaśnienia wszystkich szczegółów związanych z tym projektem – dodał polityk na antenie Radia Plus.

– Deklaracje pana prezydenta przyjmuje jako pewną otwartość na tą rozmowę, więc nie ma sensu tutaj szukać podziałów, czy jakichś różnic w opiniach – podkreślił dalej minister.

