Śmierć podczas meczu dla WOŚP. 46-letni trener zmarł na boisku

O śmierci Dariusza Szczepaniaka, trenera i piłkarza, poinformował Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. "Czasami niestety przychodzi nam się dzielić tragicznymi wiadomościami..." – czytamy na profilu związku.

"Dotarła do nas informacja o śmierci Dariusza Szczepaniaka – założyciela AP Ostrzeszów, menedżera sportu, organizatora szkolenia młodzieży, który pełnił również funkcję trenera kadry Południe w ramach projektu Kadr Regionów. Zmarł nagle, na boisku, wspierając szczytną ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" – podała organizacja.

Z kolei burmistrz Ostrzeszowa napisał: "Wciąż nie możemy uwierzyć w tę stratę dla całej lokalnej społeczności, a przede wszystkim naszego sportowego środowiska. Był naszym wychowawcą, mentorem piłkarskim i przede wszystkim dobrym kolegą. Swoją pracą ukształtował setki młodych mieszkańców naszego powiatu". "Zapamiętamy Go jako niezwykle serdeczną osobę, otwartą na innych, solidną i wytrwałą w dążeniu do założonych celów" – podkreśla Patryk Jędrowiak.

Akademia Piłkarska Ostrzeszów poinformowała, że w związku z tragiczną śmiercią 46-latka zaplanowane półkolonie zostały odwołane.

31. finał WOŚP. Nowe dane dot. zebranej kwoty

Z najnowszych informacji wynika, że podczas 31. finału WOŚP zebrano już 154 606 764 złotych. Kwota ta jednak zapewne będzie większa, ponieważ stopniowo na konto fundacji Owsiaka wpływać będą m. in. środki z internetowych licytacji. Do północy 1 lutego 2022 r. można wpłacać pieniądze do e-Skarbonek, zakładanych przez firmy, celebrytów oraz osoby prywatne.

W tym roku w ramach akcji zbierano na walkę z sepsą. "Żyj zdrowo w zdrowym świecie" – tak brzmiało hasło. – Chcemy walczyć z sepsą. To nie choroba, ale reakcja organizmu na zakażenie. Organizm się broni, aby ta walka była skuteczna, trzeba wyposażyć, według naszych szacunków, ponad 80 laboratoriów szpitalnych w sprzęt, który będzie bardzo szybko diagnozował i określał, jak można skutecznie leczyć pacjenta – tłumaczył Owsiak, ogłaszając cel tegorocznej zbiórki.