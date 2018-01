We wtorek komisja etyki zajmie się Kaczyńskim

Do rozpatrzenia wniosku polityka Nowoczesnej dojdzie na zamkniętym posiedzeniu komisji, które odbędzie się we wtorek o godz. 10.30. Do rozpatrzenia wniosku dojdzie we wtorek o godz. 10.30. Z informacji podanej na stronie Sejmu wynika, że chodzi o wypowiedź oraz zachowanie Jarosława Kaczyńskiego 18 lipca 2017 r., podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami"

W lipcu, po wielogodzinnej debacie w Sejmie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym miało miejsce zaskakujące wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polityk w odpowiedzi na ataki opozycji oraz powoływanie się na słowa jego brata śp. Lecha Kaczyńskiego zwrócił się z mównicy do opozycji. – Ja bez żadnego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami – mówił Kaczyński.