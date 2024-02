PKW zabiera głos ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika. Zaskakujące stanowisko

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej to odpowiedź na pisma Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu prosił w nich o wskazanie kolejnych kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości, którzy otrzymali największą liczbę głosów po posłach Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.

PKW nie rozstrzyga wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego

PKW zwróciła uwagę na sprzeczne postanowienia dwóch izb Sądu Najwyższego ws. posła Kamińskiego. Jak podkreślono, przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla tego parlamentarzysty i jednocześnie czynności podejmowanych w jego sprawie przez samego Marszałka, "w tym do istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadomienia przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła".

W swoim piśmie PKW choć nie przesądza o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego, to z uwagi m.in. na opublikowanie decyzji w tej sprawie w "Monitorze Polskim", podała nazwiska o które została poproszona.

Są to kolejno: Monika Pawłowska, Beata Strzałka oraz Ryszard Madziar.

"Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie podkreśla, że powyższe stanowi jedynie informację na temat kandydatów (...). Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia" – czytamy.

PKW podkreśliła, że jako apolityczny najwyższy organ wyborczy jest zobowiązana do zachowania neutralności w sporach politycznych i zaapelowała do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie tego statusu.

Co z mandatem Macieja Wąsika?

W piśmie znalazło się też odniesienie dotyczące mandatu posła Macieja Wąsika. "[...] mając na uwadze treść pisma Pana Marszałka z 25 stycznia 2024 roku, w którym nie został podtrzymany wniosek o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatów z tej samej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów po pośle Panu Macieju Romanie Wąsiku przedłożony przez Pana Marszałka w dniu 21 grudnia 2023 roku wniosek w tej sprawie Państwowa Komisja Wyborcza traktuje jako bezprzedmiotowy" – wskazano.

Pod pismem do Szymona Hołowni podpisany jest przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

